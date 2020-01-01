Токеномика X Project (XERS) Откройте для себя ключевую информацию о X Project (XERS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о X Project (XERS) X-Project is an exciting, community-driven company. We aim to build a full utility driven ecosystem and become a powerhouse within the web3 space and beyond. Empowering our investors with a full suite of income generating services on the blockchain and extending to IRL. Our product suite comprises of four cutting-edge utilities and services: X-Growth, X-Defi, X-Tools, and X-Earn. Our goal is simple: to empower our community members, investors, influencers and businesses to maximize their potential and achieve their financial goals. Официальный сайт: https://www.xprojecterc.com/ Whitepaper: https://xerc20.gitbook.io/x-project/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6c10d1611a5a95cb967e4bcab5791fd101194949 Купить XERS сейчас!

Токеномика и анализ цен X Project (XERS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене X Project (XERS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,70M $ 1,70M $ 1,70M Исторический максимум: $ 0,0033 $ 0,0033 $ 0,0033 Исторический минимум: $ 0,000176071164740107 $ 0,000176071164740107 $ 0,000176071164740107 Текущая цена: $ 0,0017 $ 0,0017 $ 0,0017 Узнайте больше о цене X Project (XERS)

Токеномика X Project (XERS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики X Project (XERS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XERS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XERS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XERS, изучите текущую цену XERS!

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