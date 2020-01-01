Токеномика X Project (XERS)

Токеномика X Project (XERS)

Откройте для себя ключевую информацию о X Project (XERS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о X Project (XERS)

X-Project is an exciting, community-driven company. We aim to build a full utility driven ecosystem and become a powerhouse within the web3 space and beyond. Empowering our investors with a full suite of income generating services on the blockchain and extending to IRL. Our product suite comprises of four cutting-edge utilities and services: X-Growth, X-Defi, X-Tools, and X-Earn. Our goal is simple: to empower our community members, investors, influencers and businesses to maximize their potential and achieve their financial goals.

Официальный сайт:
https://www.xprojecterc.com/
Whitepaper:
https://xerc20.gitbook.io/x-project/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6c10d1611a5a95cb967e4bcab5791fd101194949

Токеномика и анализ цен X Project (XERS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене X Project (XERS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,70M
$ 1,70M$ 1,70M
Исторический максимум:
$ 0,0033
$ 0,0033$ 0,0033
Исторический минимум:
$ 0,000176071164740107
$ 0,000176071164740107$ 0,000176071164740107
Текущая цена:
$ 0,0017
$ 0,0017$ 0,0017

Токеномика X Project (XERS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики X Project (XERS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XERS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XERS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XERS, изучите текущую цену XERS!

Как купить XERS

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История цены X Project (XERS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.