Токеномика X Project (XERS)
Информация о X Project (XERS)
X-Project is an exciting, community-driven company. We aim to build a full utility driven ecosystem and become a powerhouse within the web3 space and beyond. Empowering our investors with a full suite of income generating services on the blockchain and extending to IRL. Our product suite comprises of four cutting-edge utilities and services: X-Growth, X-Defi, X-Tools, and X-Earn. Our goal is simple: to empower our community members, investors, influencers and businesses to maximize their potential and achieve their financial goals.
Токеномика и анализ цен X Project (XERS)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене X Project (XERS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика X Project (XERS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики X Project (XERS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов XERS, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов XERS.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XERS, изучите текущую цену XERS!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 XERS = 0,0017 USD