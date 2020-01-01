Токеномика XBANKING (XB)

Токеномика XBANKING (XB)

Откройте для себя ключевую информацию о XBANKING (XB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о XBANKING (XB)

Стремясь стать крупнейшим в мире поставщиком ликвидности, XBANKING представляет собой платформу для некастодиального стейкинга, рестейкинга и пулов ликвидных средств. Полностью прошедшая аудит Certik, XBANKING предоставляет услуги по стейкингу 140+ криптовалют по 40+ цепочкам и 90+ web3 кошелькам.

Официальный сайт:
https://xbanking.org
Whitepaper:
https://xbanking.medium.com
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/2uAuGwYH22SJJtaTqMJ2AGEL2rBdiRKkuak2QCCSaFCA

Токеномика и анализ цен XBANKING (XB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене XBANKING (XB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,50M
$ 10,50M$ 10,50M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 135,56K
$ 135,56K$ 135,56K
Исторический максимум:
$ 1
$ 1$ 1
Исторический минимум:
$ 0,004974866370569079
$ 0,004974866370569079$ 0,004974866370569079
Текущая цена:
$ 0,01291
$ 0,01291$ 0,01291

Токеномика XBANKING (XB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики XBANKING (XB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XB, изучите текущую цену XB!

Как купить XB

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История цены XBANKING (XB)

Анализ истории цены XB помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.