Токеномика XBANKING (XB) Откройте для себя ключевую информацию о XBANKING (XB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XBANKING (XB) Стремясь стать крупнейшим в мире поставщиком ликвидности, XBANKING представляет собой платформу для некастодиального стейкинга, рестейкинга и пулов ликвидных средств. Полностью прошедшая аудит Certik, XBANKING предоставляет услуги по стейкингу 140+ криптовалют по 40+ цепочкам и 90+ web3 кошелькам. Официальный сайт: https://xbanking.org Whitepaper: https://xbanking.medium.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/2uAuGwYH22SJJtaTqMJ2AGEL2rBdiRKkuak2QCCSaFCA Купить XB сейчас!

Токеномика и анализ цен XBANKING (XB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XBANKING (XB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,50M $ 10,50M $ 10,50M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 135,56K $ 135,56K $ 135,56K Исторический максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Исторический минимум: $ 0,004974866370569079 $ 0,004974866370569079 $ 0,004974866370569079 Текущая цена: $ 0,01291 $ 0,01291 $ 0,01291 Узнайте больше о цене XBANKING (XB)

Токеномика XBANKING (XB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XBANKING (XB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XB, изучите текущую цену XB!

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