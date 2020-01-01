Токеномика Arcana Network (XAR) Откройте для себя ключевую информацию о Arcana Network (XAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Arcana Network (XAR) Arcana Network - это модульный L1, поддерживающий абстракции и намерения сети. Arcana помогает разработчикам значительно улучшить пользовательский опыт в Web3. XAR - это нативный токен, используемый для обеспечения экономической безопасности сети, платежей и управления проектом. Официальный сайт: https://arcana.network/ Whitepaper: https://docs.arcana.network/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x5027Fc44a7Ba114B8f494B1e4970900C6652FEDF Купить XAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Arcana Network (XAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arcana Network (XAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 421,19M $ 421,19M $ 421,19M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,05M $ 8,05M $ 8,05M Исторический максимум: $ 0,4052 $ 0,4052 $ 0,4052 Исторический минимум: $ 0,002340346940777031 $ 0,002340346940777031 $ 0,002340346940777031 Текущая цена: $ 0,00805 $ 0,00805 $ 0,00805 Узнайте больше о цене Arcana Network (XAR)

Токеномика Arcana Network (XAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Arcana Network (XAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XAR, изучите текущую цену XAR!

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