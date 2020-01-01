Токеномика Arcana Network (XAR)

Токеномика Arcana Network (XAR)

Откройте для себя ключевую информацию о Arcana Network (XAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Arcana Network (XAR)

Arcana Network - это модульный L1, поддерживающий абстракции и намерения сети. Arcana помогает разработчикам значительно улучшить пользовательский опыт в Web3. XAR - это нативный токен, используемый для обеспечения экономической безопасности сети, платежей и управления проектом.

Официальный сайт:
https://arcana.network/
Whitepaper:
https://docs.arcana.network/
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x5027Fc44a7Ba114B8f494B1e4970900C6652FEDF

Токеномика и анализ цен Arcana Network (XAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arcana Network (XAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,39M
$ 3,39M$ 3,39M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 421,19M
$ 421,19M$ 421,19M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,05M
$ 8,05M$ 8,05M
Исторический максимум:
$ 0,4052
$ 0,4052$ 0,4052
Исторический минимум:
$ 0,002340346940777031
$ 0,002340346940777031$ 0,002340346940777031
Текущая цена:
$ 0,00805
$ 0,00805$ 0,00805

Токеномика Arcana Network (XAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Arcana Network (XAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XAR, изучите текущую цену XAR!

Как купить XAR

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История цены Arcana Network (XAR)

Анализ истории цены XAR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены XAR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.