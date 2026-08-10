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Технический анализ Anoma (XAN) за сегодня

Технический анализ Anoma (XAN) за сегодня

Страница анализа Anoma предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XAN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Anoma ниже.

Изменение цены Anoma (XAN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,011828---5,15%+9,75%+18,80%
Узнайте больше о цене Anoma

Технические индикаторы Anoma

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Anoma на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 2
Покупка 9
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,011928
0,011903
R2
0,011903
0,011879
R1
0,011865
0,011864
PP
0,01184
0,01184
S1
0,011802
0,011816
S2
0,011777
0,011801
S3
0,011739
0,011777

Рыночные сигналы Anoma

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,15M
$1,62 M
$1,77 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$5,72 M
3-дневные активные продажи
$5,74 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,08M
7-дневные активные покупки
$6,50 M
7-дневные активные продажи
$6,41 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Anoma

Чистый притокЦена XANUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,68 M0,01
2026-08-09-$0,32 M0,02
2026-08-08-$0,27 M0,01
2026-08-07-$0,10 M0,01
2026-08-06$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XAN/USDT
$0,011828
$0,011828$0,011828
-1,39%
56.68M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XAN в USD

Сумма

XAN
XAN
USD
USD

1 XAN = 0,011828 USD

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