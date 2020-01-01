Токеномика xAI (XAI2) Откройте для себя ключевую информацию о xAI (XAI2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о xAI (XAI2) xAI - это новая монета-мем на Ethereum. Официальный сайт: https://xaielonmusk.xyz/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xafe53eea0cfe20198328890b69107d5fd8159a77 Купить XAI2 сейчас!

Токеномика и анализ цен xAI (XAI2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене xAI (XAI2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 210 000,00T $ 210 000,00T $ 210 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,85K $ 24,85K $ 24,85K Исторический максимум: $ 0,000000000005499 $ 0,000000000005499 $ 0,000000000005499 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000000000011831 $ 0,00000000000011831 $ 0,00000000000011831 Узнайте больше о цене xAI (XAI2)

Токеномика xAI (XAI2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики xAI (XAI2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XAI2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XAI2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XAI2, изучите текущую цену XAI2!

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