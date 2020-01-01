Токеномика WeWay (WWY) Откройте для себя ключевую информацию о WeWay (WWY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WeWay (WWY) $WWY — это собственный токен экосистемы WeWay, который служит краеугольным камнем нашего стремления провести революцию в финансах в эпоху Web3. $WWY — это служебный токен, который обеспечивает доступ к различным услугам и возможностям в экосистеме WeWay. $WWY — это символ инноваций и сотрудничества, а также воплощает миссию WeWay по созданию сильного, взаимосвязанного пространства DeFi. Официальный сайт: https://weway.io/ Whitepaper: https://weway.gitbook.io/weway-whitepaper-v2.0/product/launchpad Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9ab70e92319f0b9127df78868fd3655fb9f1e322 Купить WWY сейчас!

Токеномика и анализ цен WeWay (WWY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WeWay (WWY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 142,30K $ 142,30K $ 142,30K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,44B $ 1,44B $ 1,44B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0746 $ 0,0746 $ 0,0746 Исторический минимум: $ 0,000117774023866796 $ 0,000117774023866796 $ 0,000117774023866796 Текущая цена: $ 0,0000988 $ 0,0000988 $ 0,0000988 Узнайте больше о цене WeWay (WWY)

Токеномика WeWay (WWY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WeWay (WWY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WWY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WWY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WWY, изучите текущую цену WWY!

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