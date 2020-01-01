Токеномика WeWay (WWY)

Токеномика WeWay (WWY)

Откройте для себя ключевую информацию о WeWay (WWY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о WeWay (WWY)

$WWY — это собственный токен экосистемы WeWay, который служит краеугольным камнем нашего стремления провести революцию в финансах в эпоху Web3. $WWY — это служебный токен, который обеспечивает доступ к различным услугам и возможностям в экосистеме WeWay. $WWY — это символ инноваций и сотрудничества, а также воплощает миссию WeWay по созданию сильного, взаимосвязанного пространства DeFi.

Официальный сайт:
https://weway.io/
Whitepaper:
https://weway.gitbook.io/weway-whitepaper-v2.0/product/launchpad
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9ab70e92319f0b9127df78868fd3655fb9f1e322

Токеномика и анализ цен WeWay (WWY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WeWay (WWY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 142,30K
$ 142,30K$ 142,30K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,44B
$ 1,44B$ 1,44B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,0746
$ 0,0746$ 0,0746
Исторический минимум:
$ 0,000117774023866796
$ 0,000117774023866796$ 0,000117774023866796
Текущая цена:
$ 0,0000988
$ 0,0000988$ 0,0000988

Токеномика WeWay (WWY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WeWay (WWY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WWY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WWY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WWY, изучите текущую цену WWY!

Как купить WWY

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История цены WeWay (WWY)

Анализ истории цены WWY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены WWY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.