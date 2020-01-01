Токеномика Wunder Social (WUNDER) Откройте для себя ключевую информацию о Wunder Social (WUNDER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wunder Social (WUNDER) Wunder – это децентрализованная социальная платформа, переосмысливающая то, как мы общаемся в Интернете. Созданная для создателей и сообществ, Wunder возвращает право собственности, идентичность и влияние в руки пользователей. Благодаря системе самосуверенной идентификации, вознаграждениям на основе токенов и реальным культурным партнерствам Wunder создает социальный слой Web3, где ценность достается людям, а не платформе. Официальный сайт: https://wunder.social Whitepaper: https://wunder-1.gitbook.io/wunder Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xece6a5a6ff5ccc377472c2e9b7afb0ac62748909 Купить WUNDER сейчас!

Токеномика и анализ цен Wunder Social (WUNDER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wunder Social (WUNDER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,002428 $ 0,002428 $ 0,002428 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000301 $ 0,000301 $ 0,000301 Узнайте больше о цене Wunder Social (WUNDER)

Токеномика Wunder Social (WUNDER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wunder Social (WUNDER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WUNDER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WUNDER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WUNDER, изучите текущую цену WUNDER!

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