Токеномика WeSendit (WSI)

Токеномика WeSendit (WSI)

Откройте для себя ключевую информацию о WeSendit (WSI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о WeSendit (WSI)

WeSendit - это первая платформа-агрегатор сервисов передачи и хранения файлов Web3, которая соединяет людей, бизнес и данные сегодняшнего дня с миром Web3 завтрашнего дня. В число ее услуг входят, в частности, децентрализованные решения для хранения файлов, сквозная передача файлов с шифрованием, услуги брендинга и платные ссылки для скачивания. Токен WeSendit - это не просто криптовалюта, это утилитарный токен, открывающий мир преимуществ в экосистеме Web3.

Официальный сайт:
https://wesendit.io
Whitepaper:
https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48

Токеномика и анализ цен WeSendit (WSI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WeSendit (WSI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 985,34K
$ 985,34K$ 985,34K
Общее предложение:
--
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Оборотное предложение:
$ 756,21M
$ 756,21M$ 756,21M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,06667
$ 0,06667$ 0,06667
Исторический минимум:
$ 0,001273306842911437
$ 0,001273306842911437$ 0,001273306842911437
Текущая цена:
$ 0,001303
$ 0,001303$ 0,001303

Токеномика WeSendit (WSI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WeSendit (WSI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WSI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WSI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WSI, изучите текущую цену WSI!

Как купить WSI

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История цены WeSendit (WSI)

Анализ истории цены WSI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены WSI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.