Токеномика WeSendit (WSI) Откройте для себя ключевую информацию о WeSendit (WSI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WeSendit (WSI) WeSendit - это первая платформа-агрегатор сервисов передачи и хранения файлов Web3, которая соединяет людей, бизнес и данные сегодняшнего дня с миром Web3 завтрашнего дня. В число ее услуг входят, в частности, децентрализованные решения для хранения файлов, сквозная передача файлов с шифрованием, услуги брендинга и платные ссылки для скачивания. Токен WeSendit - это не просто криптовалюта, это утилитарный токен, открывающий мир преимуществ в экосистеме Web3. Официальный сайт: https://wesendit.io Whitepaper: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48 Купить WSI сейчас!

Токеномика и анализ цен WeSendit (WSI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WeSendit (WSI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 985,34K $ 985,34K $ 985,34K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 756,21M $ 756,21M $ 756,21M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,06667 $ 0,06667 $ 0,06667 Исторический минимум: $ 0,001273306842911437 $ 0,001273306842911437 $ 0,001273306842911437 Текущая цена: $ 0,001303 $ 0,001303 $ 0,001303 Узнайте больше о цене WeSendit (WSI)

Токеномика WeSendit (WSI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WeSendit (WSI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WSI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WSI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WSI, изучите текущую цену WSI!

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