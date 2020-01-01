Токеномика NFT Worlds (WRLD) Откройте для себя ключевую информацию о NFT Worlds (WRLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NFT Worlds (WRLD) "NFT Worlds — это набор невзаимозаменяемых токенов (NFT), живущих в блокчейне Ethereum. Каждый мир NFT — это доступный для исследования, безграничный мир, который может быть встроен во все, что вы можете себе представить. Миры NFT совместимы с Minecraft, многопользовательская игра, будут иметь API-интерфейсы разработчиков, децентрализованы и многое другое." Официальный сайт: https://www.nftworlds.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 Купить WRLD сейчас!

Токеномика и анализ цен NFT Worlds (WRLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFT Worlds (WRLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,93M $ 5,93M $ 5,93M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 712,09M $ 712,09M $ 712,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 41,67M $ 41,67M $ 41,67M Исторический максимум: $ 0,6322 $ 0,6322 $ 0,6322 Исторический минимум: $ 0,003959094157738242 $ 0,003959094157738242 $ 0,003959094157738242 Текущая цена: $ 0,008334 $ 0,008334 $ 0,008334 Узнайте больше о цене NFT Worlds (WRLD)

Токеномика NFT Worlds (WRLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NFT Worlds (WRLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WRLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WRLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WRLD, изучите текущую цену WRLD!

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