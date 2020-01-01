Токеномика NFT Worlds (WRLD)

Токеномика NFT Worlds (WRLD)

Откройте для себя ключевую информацию о NFT Worlds (WRLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о NFT Worlds (WRLD)

"NFT Worlds — это набор невзаимозаменяемых токенов (NFT), живущих в блокчейне Ethereum. Каждый мир NFT — это доступный для исследования, безграничный мир, который может быть встроен во все, что вы можете себе представить. Миры NFT совместимы с Minecraft, многопользовательская игра, будут иметь API-интерфейсы разработчиков, децентрализованы и многое другое."

Официальный сайт:
https://www.nftworlds.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9

Токеномика и анализ цен NFT Worlds (WRLD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFT Worlds (WRLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,93M
$ 5,93M$ 5,93M
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 712,09M
$ 712,09M$ 712,09M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 41,67M
$ 41,67M$ 41,67M
Исторический максимум:
$ 0,6322
$ 0,6322$ 0,6322
Исторический минимум:
$ 0,003959094157738242
$ 0,003959094157738242$ 0,003959094157738242
Текущая цена:
$ 0,008334
$ 0,008334$ 0,008334

Токеномика NFT Worlds (WRLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NFT Worlds (WRLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WRLD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WRLD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WRLD, изучите текущую цену WRLD!

Как купить WRLD

Заинтересованы в добавлении NFT Worlds (WRLD) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WRLD, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены NFT Worlds (WRLD)

Анализ истории цены WRLD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены WRLD

Хотите узнать, куда может двигаться WRLD? Наша страница прогноза цены WRLD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.