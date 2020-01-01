Токеномика NFT Workx (WRKX) Откройте для себя ключевую информацию о NFT Workx (WRKX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NFT Workx (WRKX) Миссия NFT Workx - привлечь миллионы пользователей в Web3, используя возможности электронной коммерции, цифровых коллекций и лояльности. Официальный сайт: https://www.web3workx.com Whitepaper: https://whitepaper.web3workx.com/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x6ad0b271f4b3d7651ae9947a18bae29ca20d83eb Купить WRKX сейчас!

Токеномика и анализ цен NFT Workx (WRKX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFT Workx (WRKX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,032839 $ 0,032839 $ 0,032839 Исторический минимум: $ 0,002014299939140483 $ 0,002014299939140483 $ 0,002014299939140483 Текущая цена: $ 0,006607 $ 0,006607 $ 0,006607 Узнайте больше о цене NFT Workx (WRKX)

Токеномика NFT Workx (WRKX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NFT Workx (WRKX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WRKX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WRKX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WRKX, изучите текущую цену WRKX!

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