Технический анализ Sherwood Protocol (WOOD) за сегодня Страница анализа Sherwood Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WOOD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Sherwood Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Sherwood Protocol (WOOD) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,004669 -- -7,90% -33,30% -33,30%

Технические индикаторы Sherwood Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Sherwood Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 10 Нейтрально 4 Покупка 12 Скользящие средние : Покупка Продажа 5 Нейтрально 0 Покупка 9 Технические индикаторы : Продажа Продажа 5 Нейтрально 4 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,004586 0,004585 R2 0,004585 0,004585 R1 0,004585 0,004585 PP 0,004584 0,004584 S1 0,004584 0,004584 S2 0,004583 0,004584 S3 0,004583 0,004583

Рыночные сигналы Sherwood Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,02 M $0,03 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,01 M 3-дневные активные продажи $0,01 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,01 M 7-дневные активные продажи $0,01 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Sherwood Protocol Чистый приток Цена WOODUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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