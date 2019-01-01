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Технический анализ Sherwood Protocol (WOOD) за сегодня

Технический анализ Sherwood Protocol (WOOD) за сегодня

Страница анализа Sherwood Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WOOD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Sherwood Protocol ниже.

Изменение цены Sherwood Protocol (WOOD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,004669---7,90%-33,30%-33,30%
Узнайте больше о цене Sherwood Protocol

Технические индикаторы Sherwood Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Sherwood Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 4
Покупка 12
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 5Нейтрально 0Покупка 9
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,004586
0,004585
R2
0,004585
0,004585
R1
0,004585
0,004585
PP
0,004584
0,004584
S1
0,004584
0,004584
S2
0,004583
0,004584
S3
0,004583
0,004583

Рыночные сигналы Sherwood Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,02 M
$0,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Sherwood Protocol

Чистый притокЦена WOODUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WOOD/USDT
$0,004669
$0,004669$0,004669
-0,63%
12.73M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор WOOD в USD

Сумма

WOOD
WOOD
USD
USD

1 WOOD = 0,004669 USD

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