Токеномика LandWolf-SOL (WOLFS) Откройте для себя ключевую информацию о LandWolf-SOL (WOLFS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен LandWolf-SOL (WOLFS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LandWolf-SOL (WOLFS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,98M $ 1,98M $ 1,98M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,98M $ 1,98M $ 1,98M Исторический максимум: $ 0,02101 $ 0,02101 $ 0,02101 Исторический минимум: $ 0,00013387486463302 $ 0,00013387486463302 $ 0,00013387486463302 Текущая цена: $ 0,0001977 $ 0,0001977 $ 0,0001977 Узнайте больше о цене LandWolf-SOL (WOLFS)

Токеномика LandWolf-SOL (WOLFS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LandWolf-SOL (WOLFS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOLFS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOLFS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOLFS, изучите текущую цену WOLFS!

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