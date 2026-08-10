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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по WLFI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по WLFI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ WLFI (WLFI) за сегодня

Технический анализ WLFI (WLFI) за сегодня

Страница анализа WLFI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WLFI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе WLFI ниже.

Изменение цены WLFI (WLFI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,05302---2,65%-8,67%-20,88%
Узнайте больше о цене WLFI

Технические индикаторы WLFI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот WLFI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 2
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 2Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,05316
0,05315
R2
0,05315
0,05313
R1
0,05312
0,05312
PP
0,05311
0,05311
S1
0,05308
0,05309
S2
0,05307
0,05308
S3
0,05304
0,05307

Рыночные сигналы WLFI

Текущий чистый объем открытых ордеров
-2,84M
$35,07 M
$37,91 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,32M
3-дневные активные покупки
$1,07 M
3-дневные активные продажи
$1,39 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,37M
7-дневные активные покупки
$3,24 M
7-дневные активные продажи
$2,87 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала WLFI

Чистый притокЦена WLFIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,31 M0,05
2026-08-09-$0,07 M0,05
2026-08-08-$0,36 M0,05
2026-08-07-$0,38 M0,05
2026-08-06$0,13 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о WLFI

Торгуйте WLFI (WLFI) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WLFI/USDT
$0,05307
$0,05307$0,05307
-0,01%
1.29M (USDT)
WLFI/USDC
$0,05305
$0,05305$0,05305
-0,11%
1.07M (USDT)
WLFI/USD1
$0,05306
$0,05306$0,05306
+0,28%
1.05M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор WLFI в USD

Сумма

WLFI
WLFI
USD
USD

1 WLFI = 0,05302 USD

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