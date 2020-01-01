Токеномика Wizzwoods (WIZZ) Откройте для себя ключевую информацию о Wizzwoods (WIZZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wizzwoods (WIZZ) Wizzwoods – это уникальная смесь Pixels, Axie Infinity и DeFi Kingdoms, но с изюминкой: это интерчейн с Berachain, TON и Kaia. Это первая игра, объединяющая несколько экосистем блокчейна и открывающая по-настоящему новый игровой опыт, который может быть достигнут только в интерчейне. Официальный сайт: https://www.wizzwoods.com/ Whitepaper: https://docs.wizzwoods.com/ Обозреватель блоков: https://berascan.com/token/0x01C8A5ccAD23A4D3764eF71c403862160Aa2913a Купить WIZZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Wizzwoods (WIZZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wizzwoods (WIZZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,04359 $ 0,04359 $ 0,04359 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,006798 $ 0,006798 $ 0,006798 Узнайте больше о цене Wizzwoods (WIZZ)

Токеномика Wizzwoods (WIZZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wizzwoods (WIZZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WIZZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WIZZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIZZ, изучите текущую цену WIZZ!

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