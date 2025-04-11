Что такое Wizzwoods (WIZZ)

Wizzwoods – это уникальная смесь Pixels, Axie Infinity и DeFi Kingdoms, но с изюминкой: это интерчейн с Berachain, TON и Kaia. Это первая игра, объединяющая несколько экосистем блокчейна и открывающая по-настоящему новый игровой опыт, который может быть достигнут только в интерчейне.

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Wizzwoods Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Wizzwoods, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена WIZZ в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Wizzwoods.

История цен Wizzwoods

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WIZZ на местную валюту

1 WIZZ к VND ₫ 403.33293 1 WIZZ к AUD A$ 0.0248534 1 WIZZ к GBP ￡ 0.0119548 1 WIZZ к EUR € 0.0138424 1 WIZZ к USD $ 0.01573 1 WIZZ к MYR RM 0.0695266 1 WIZZ к TRY ₺ 0.5986838 1 WIZZ к JPY ¥ 2.2596145 1 WIZZ к RUB ₽ 1.3090506 1 WIZZ к INR ₹ 1.3545103 1 WIZZ к IDR Rp 262.1665618 1 WIZZ к KRW ₩ 22.3436785 1 WIZZ к PHP ₱ 0.8959808 1 WIZZ к EGP ￡E. 0.8074209 1 WIZZ к BRL R$ 0.0921778 1 WIZZ к CAD C$ 0.0217074 1 WIZZ к BDT ৳ 1.9116669 1 WIZZ к NGN ₦ 25.1277312 1 WIZZ к UAH ₴ 0.651222 1 WIZZ к VES Bs 1.11683 1 WIZZ к PKR Rs 4.4110066 1 WIZZ к KZT ₸ 8.1291067 1 WIZZ к THB ฿ 0.5266404 1 WIZZ к TWD NT$ 0.5085509 1 WIZZ к AED د.إ 0.0577291 1 WIZZ к CHF Fr 0.0127413 1 WIZZ к HKD HK$ 0.1219075 1 WIZZ к MAD .د.م 0.146289 1 WIZZ к MXN $ 0.3190044

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