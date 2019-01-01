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Технический анализ WISHBONE (WISHBONE) за сегодня

Технический анализ WISHBONE (WISHBONE) за сегодня

Страница анализа WISHBONE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WISHBONE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе WISHBONE ниже.

Изменение цены WISHBONE (WISHBONE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,002776--+42,35%+38,80%+38,80%
Узнайте больше о цене WISHBONE

Технические индикаторы WISHBONE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот WISHBONE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 22
Нейтрально 2
Покупка 2
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 2Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,002845
0,002842
R2
0,002842
0,002838
R1
0,002836
0,002836
PP
0,002833
0,002833
S1
0,002827
0,002829
S2
0,002824
0,002827
S3
0,002818
0,002824

Рыночные сигналы WISHBONE

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,03 M
$0,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала WISHBONE

Чистый притокЦена WISHBONEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WISHBONE/USD1
$0,0028055
$0,0028055$0,0028055
-2,19%
18.43M (USDT)
WISHBONE/USDT
$0,002805
$0,002805$0,002805
-0,06%
31.86M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор WISHBONE в USD

Сумма

WISHBONE
WISHBONE
USD
USD

1 WISHBONE = 0,002776 USD

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