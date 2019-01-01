Технический анализ WISHBONE (WISHBONE) за сегодня Страница анализа WISHBONE предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WISHBONE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе WISHBONE ниже. Регистрация

Изменение цены WISHBONE (WISHBONE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,002776 -- +42,35% +38,80% +38,80%

Технические индикаторы WISHBONE

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот WISHBONE на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 22 Нейтрально 2 Покупка 2 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 2 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,002845 0,002842 R2 0,002842 0,002838 R1 0,002836 0,002836 PP 0,002833 0,002833 S1 0,002827 0,002829 S2 0,002824 0,002827 S3 0,002818 0,002824

Рыночные сигналы WISHBONE Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,03 M $0,03 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,04 M 3-дневные активные продажи $0,04 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,05 M 7-дневные активные продажи $0,05 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала WISHBONE Чистый приток Цена WISHBONEUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте WISHBONE (WISHBONE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы WISHBONE в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч WISHBONE / USD1 $0,0028055 $0,0028055 $0,0028055 -2,19% 18.43M (USDT) Торговля WISHBONE / USDT $0,002805 $0,002805 $0,002805 -0,06% 31.86M (USDT) Торговля