Токеномика WinX (WINX) Откройте для себя ключевую информацию о WinX (WINX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WinX (WINX) WinX – игровой центр №1 на Sui. Доверие к нему обеспечили ставки в объеме более чем 37 млн $ и ведущие инвестиции от Sui Foundation. Добро пожаловать в крипто-ставки для нового поколения Официальный сайт: https://winx.io/ Whitepaper: https://docs.winx.io/winx.io Обозреватель блоков: https://suivision.xyz/coin/0xe6b9e1033c72084ad01db37c77778ca53b9c4ebb263f28ffbfed39f4d5fd5057::win::WIN?tab=Trades Купить WINX сейчас!

Токеномика и анализ цен WinX (WINX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WinX (WINX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 200,00K $ 200,00K $ 200,00K Исторический максимум: $ 0,000725 $ 0,000725 $ 0,000725 Исторический минимум: $ 0,000019402620528786 $ 0,000019402620528786 $ 0,000019402620528786 Текущая цена: $ 0,00002 $ 0,00002 $ 0,00002 Узнайте больше о цене WinX (WINX)

Токеномика WinX (WINX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WinX (WINX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WINX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WINX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WINX, изучите текущую цену WINX!

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