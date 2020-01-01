Токеномика WinX (WINX)

Токеномика WinX (WINX)

Откройте для себя ключевую информацию о WinX (WINX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о WinX (WINX)

WinX – игровой центр №1 на Sui. Доверие к нему обеспечили ставки в объеме более чем 37 млн $ и ведущие инвестиции от Sui Foundation. Добро пожаловать в крипто-ставки для нового поколения

Официальный сайт:
https://winx.io/
Whitepaper:
https://docs.winx.io/winx.io
Обозреватель блоков:
https://suivision.xyz/coin/0xe6b9e1033c72084ad01db37c77778ca53b9c4ebb263f28ffbfed39f4d5fd5057::win::WIN?tab=Trades

Токеномика и анализ цен WinX (WINX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WinX (WINX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 200,00K
$ 200,00K$ 200,00K
Исторический максимум:
$ 0,000725
$ 0,000725$ 0,000725
Исторический минимум:
$ 0,000019402620528786
$ 0,000019402620528786$ 0,000019402620528786
Текущая цена:
$ 0,00002
$ 0,00002$ 0,00002

Токеномика WinX (WINX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WinX (WINX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WINX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WINX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WINX, изучите текущую цену WINX!

Как купить WINX

Заинтересованы в добавлении WinX (WINX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WINX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены WinX (WINX)

Анализ истории цены WINX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены WINX

Хотите узнать, куда может двигаться WINX? Наша страница прогноза цены WINX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.