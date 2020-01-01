Токеномика Windfall Token (WFT) Откройте для себя ключевую информацию о Windfall Token (WFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Windfall Token (WFT) Windfall стремится стать одним из ведущих участников виртуальной недвижимости, обеспечивая доступ к растущей индустрии виртуальной недвижимости через свой портал. Официальный сайт: https://windfalltoken.io/ Whitepaper: https://whitepaper.windfalltoken.io Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04 Купить WFT сейчас!

Токеномика и анализ цен Windfall Token (WFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Windfall Token (WFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,2875 $ 0,2875 $ 0,2875 Исторический минимум: $ 0,002999401023458342 $ 0,002999401023458342 $ 0,002999401023458342 Текущая цена: $ 0,012 $ 0,012 $ 0,012 Узнайте больше о цене Windfall Token (WFT)

Токеномика Windfall Token (WFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Windfall Token (WFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WFT, изучите текущую цену WFT!

Как купить WFT Заинтересованы в добавлении Windfall Token (WFT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WFT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить WFT на MEXC прямо сейчас!

История цены Windfall Token (WFT) Анализ истории цены WFT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены WFT прямо сейчас!

Прогноз цены WFT Хотите узнать, куда может двигаться WFT? Наша страница прогноза цены WFT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WFT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!