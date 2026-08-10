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Технический анализ HumidiFi (WET) за сегодня

Технический анализ HumidiFi (WET) за сегодня

Страница анализа HumidiFi предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WET, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе HumidiFi ниже.

Изменение цены HumidiFi (WET)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06834--+3,54%-1,12%-29,58%
Узнайте больше о цене HumidiFi

Технические индикаторы HumidiFi

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот HumidiFi на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 0
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 0Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06851
0,0685
R2
0,0685
0,06848
R1
0,06847
0,06847
PP
0,06846
0,06846
S1
0,06843
0,06844
S2
0,06842
0,06843
S3
0,06839
0,06842

Рыночные сигналы HumidiFi

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$1,84 M
$1,85 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,03 M
7-дневные активные продажи
$0,04 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала HumidiFi

Чистый притокЦена WETUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,07
2026-08-09$0,00 M0,07
2026-08-08$0,03 M0,07
2026-08-07$0,01 M0,07
2026-08-06$0,04 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WET/USDT
$0,06834
$0,06834$0,06834
+0,45%
857.10K (USDT)
WET/USDC
$0,06814
$0,06814$0,06814
+0,36%
803.25K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор WET в USD

Сумма

WET
WET
USD
USD

1 WET = 0,06834 USD

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