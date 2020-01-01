Токеномика WELL3 (WELL)

Токеномика WELL3 (WELL)

Откройте для себя ключевую информацию о WELL3 (WELL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о WELL3 (WELL)

Представляем WELL3 - новаторскую силу, меняющую представление о здоровье и благополучии с помощью нашей децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN), цифровой идентификации (DID) и интегрированных систем искусственного интеллекта. Наша миссия, которую с нетерпением ожидают более 1 миллиона предварительно зарегистрированных пользователей, заключается в повышении благосостояния благодаря безопасным оздоровительным путешествиям с использованием данных.

Официальный сайт:
http://www.wellaios.ai/
Whitepaper:
https://docs.well3.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x63696fc66795b51d02c1590b536484a41fbddf9a

Токеномика и анализ цен WELL3 (WELL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WELL3 (WELL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 907,60K
$ 907,60K$ 907,60K
Общее предложение:
$ 42,00B
$ 42,00B$ 42,00B
Оборотное предложение:
$ 4,12B
$ 4,12B$ 4,12B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,26M
$ 9,26M$ 9,26M
Исторический максимум:
$ 0,002769
$ 0,002769$ 0,002769
Исторический минимум:
$ 0,000140917460864389
$ 0,000140917460864389$ 0,000140917460864389
Текущая цена:
$ 0,0002205
$ 0,0002205$ 0,0002205

Токеномика WELL3 (WELL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WELL3 (WELL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WELL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WELL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WELL, изучите текущую цену WELL!

Как купить WELL

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История цены WELL3 (WELL)

Анализ истории цены WELL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.