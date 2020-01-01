Токеномика WELL3 (WELL) Откройте для себя ключевую информацию о WELL3 (WELL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WELL3 (WELL) Представляем WELL3 - новаторскую силу, меняющую представление о здоровье и благополучии с помощью нашей децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN), цифровой идентификации (DID) и интегрированных систем искусственного интеллекта. Наша миссия, которую с нетерпением ожидают более 1 миллиона предварительно зарегистрированных пользователей, заключается в повышении благосостояния благодаря безопасным оздоровительным путешествиям с использованием данных. Официальный сайт: http://www.wellaios.ai/ Whitepaper: https://docs.well3.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x63696fc66795b51d02c1590b536484a41fbddf9a Купить WELL сейчас!

Токеномика и анализ цен WELL3 (WELL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WELL3 (WELL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 907,60K $ 907,60K $ 907,60K Общее предложение: $ 42,00B $ 42,00B $ 42,00B Оборотное предложение: $ 4,12B $ 4,12B $ 4,12B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,26M $ 9,26M $ 9,26M Исторический максимум: $ 0,002769 $ 0,002769 $ 0,002769 Исторический минимум: $ 0,000140917460864389 $ 0,000140917460864389 $ 0,000140917460864389 Текущая цена: $ 0,0002205 $ 0,0002205 $ 0,0002205 Узнайте больше о цене WELL3 (WELL)

Токеномика WELL3 (WELL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WELL3 (WELL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WELL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WELL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WELL, изучите текущую цену WELL!

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