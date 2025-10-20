Текущая цена WEED Token сегодня составляет 0.0428 USD. Следите за обновлениями цены WEED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WEED прямо сейчас на MEXC.Текущая цена WEED Token сегодня составляет 0.0428 USD. Следите за обновлениями цены WEED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WEED прямо сейчас на MEXC.

Логотип WEED Token

WEED Token Курс (WEED)

Текущая цена 1 WEED в USD:

$0,0428
$0,0428$0,0428
+12,63%1D
USD
График цены WEED Token (WEED) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:08:27 (UTC+8)

Информация о ценах WEED Token (WEED) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0375
$ 0,0375$ 0,0375
Мин 24Ч
$ 0,0464
$ 0,0464$ 0,0464
Макс 24Ч

$ 0,0375
$ 0,0375$ 0,0375

$ 0,0464
$ 0,0464$ 0,0464

--
----

--
----

-0,24%

+12,63%

-24,52%

-24,52%

Текущая цена WEED Token (WEED) составляет $ 0,0428. За последние 24 часа WEED торговался в диапазоне от $ 0,0375 до $ 0,0464, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WEED за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, WEED изменился на -0,24% за последний час, на +12,63% за 24 часа и на -24,52% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация WEED Token (WEED)

--
----

$ 54,41K
$ 54,41K$ 54,41K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Текущая рыночная капитализация WEED Token составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 54,41K. Циркулируещее обращение WEED составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен WEED Token (WEED) в USD

Отслеживайте изменения цены WEED Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,004799+12,63%
30 дней$ -0,1572-78,60%
60 дней$ -0,1572-78,60%
90 дней$ -0,1572-78,60%
Изменение цены WEED Token сегодня

Сегодня для WEED зафиксировано изменение $ +0,004799 (+12,63%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены WEED Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,1572 (-78,60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены WEED Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WEED изменился на $ -0,1572 (-78,60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены WEED Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,1572 (-78,60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены WEED Token (WEED)?

Просмотеть страницу истории цен WEED Token.

Что такое WEED Token (WEED)

Нативный токен Facility Game.

WEED Token доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в WEED Token. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга WEED, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о WEED Token в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки WEED Token простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены WEED Token (USD)

Сколько будет стоить WEED Token (WEED) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов WEED Token (WEED) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для WEED Token.

Проверьте прогноз цены WEED Token!

Токеномика WEED Token (WEED)

Понимание токеномики WEED Token (WEED) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WEED прямо сейчас!

Как купить WEED Token (WEED)

Ищете как купить WEED Token? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести WEED Token на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

WEED на местную валюту

1 WEED Token (WEED) в VND
1 126,282
1 WEED Token (WEED) в AUD
A$0,065484
1 WEED Token (WEED) в GBP
0,0321
1 WEED Token (WEED) в EUR
0,036808
1 WEED Token (WEED) в USD
$0,0428
1 WEED Token (WEED) в MYR
RM0,180616
1 WEED Token (WEED) в TRY
1,796744
1 WEED Token (WEED) в JPY
¥6,5056
1 WEED Token (WEED) в ARS
ARS$57,759456
1 WEED Token (WEED) в RUB
3,476216
1 WEED Token (WEED) в INR
3,759124
1 WEED Token (WEED) в IDR
Rp713,333048
1 WEED Token (WEED) в PHP
2,508508
1 WEED Token (WEED) в EGP
￡E.2,036424
1 WEED Token (WEED) в BRL
R$0,230264
1 WEED Token (WEED) в CAD
C$0,059492
1 WEED Token (WEED) в BDT
5,225024
1 WEED Token (WEED) в NGN
62,572744
1 WEED Token (WEED) в COP
$167,1875
1 WEED Token (WEED) в ZAR
R.0,741296
1 WEED Token (WEED) в UAH
1,79332
1 WEED Token (WEED) в TZS
T.Sh.106,203064
1 WEED Token (WEED) в VES
Bs8,988
1 WEED Token (WEED) в CLP
$40,5316
1 WEED Token (WEED) в PKR
Rs12,114112
1 WEED Token (WEED) в KZT
23,035388
1 WEED Token (WEED) в THB
฿1,401272
1 WEED Token (WEED) в TWD
NT$1,319096
1 WEED Token (WEED) в AED
د.إ0,157076
1 WEED Token (WEED) в CHF
Fr0,033812
1 WEED Token (WEED) в HKD
HK$0,332556
1 WEED Token (WEED) в AMD
֏16,37314
1 WEED Token (WEED) в MAD
.د.م0,396328
1 WEED Token (WEED) в MXN
$0,78752
1 WEED Token (WEED) в SAR
ريال0,1605
1 WEED Token (WEED) в ETB
Br6,480776
1 WEED Token (WEED) в KES
KSh5,527192
1 WEED Token (WEED) в JOD
د.أ0,0303452
1 WEED Token (WEED) в PLN
0,155792
1 WEED Token (WEED) в RON
лв0,187036
1 WEED Token (WEED) в SEK
kr0,401464
1 WEED Token (WEED) в BGN
лв0,071904
1 WEED Token (WEED) в HUF
Ft14,37652
1 WEED Token (WEED) в CZK
0,897088
1 WEED Token (WEED) в KWD
د.ك0,0130968
1 WEED Token (WEED) в ILS
0,140812
1 WEED Token (WEED) в BOB
Bs0,295748
1 WEED Token (WEED) в AZN
0,07276
1 WEED Token (WEED) в TJS
SM0,396328
1 WEED Token (WEED) в GEL
0,11556
1 WEED Token (WEED) в AOA
Kz39,015196
1 WEED Token (WEED) в BHD
.د.ب0,0160928
1 WEED Token (WEED) в BMD
$0,0428
1 WEED Token (WEED) в DKK
kr0,275204
1 WEED Token (WEED) в HNL
L1,123928
1 WEED Token (WEED) в MUR
1,948256
1 WEED Token (WEED) в NAD
$0,743008
1 WEED Token (WEED) в NOK
kr0,427144
1 WEED Token (WEED) в NZD
$0,074472
1 WEED Token (WEED) в PAB
B/.0,0428
1 WEED Token (WEED) в PGK
K0,17976
1 WEED Token (WEED) в QAR
ر.ق0,155792
1 WEED Token (WEED) в RSD
дин.4,322372
1 WEED Token (WEED) в UZS
soʻm515,662532
1 WEED Token (WEED) в ALL
L3,569092
1 WEED Token (WEED) в ANG
ƒ0,076612
1 WEED Token (WEED) в AWG
ƒ0,07704
1 WEED Token (WEED) в BBD
$0,0856
1 WEED Token (WEED) в BAM
KM0,071904
1 WEED Token (WEED) в BIF
Fr126,2172
1 WEED Token (WEED) в BND
$0,05564
1 WEED Token (WEED) в BSD
$0,0428
1 WEED Token (WEED) в JMD
$6,868544
1 WEED Token (WEED) в KHR
172,5803
1 WEED Token (WEED) в KMF
Fr18,1472
1 WEED Token (WEED) в LAK
930,434764
1 WEED Token (WEED) в LKR
රු12,989372
1 WEED Token (WEED) в MDL
L0,726316
1 WEED Token (WEED) в MGA
Ar191,92804
1 WEED Token (WEED) в MOP
P0,3424
1 WEED Token (WEED) в MVR
0,65484
1 WEED Token (WEED) в MWK
MK74,17668
1 WEED Token (WEED) в MZN
MT2,73492
1 WEED Token (WEED) в NPR
रु6,015112
1 WEED Token (WEED) в PYG
303,5376
1 WEED Token (WEED) в RWF
Fr62,1028
1 WEED Token (WEED) в SBD
$0,352244
1 WEED Token (WEED) в SCR
0,585076
1 WEED Token (WEED) в SRD
$1,696592
1 WEED Token (WEED) в SVC
$0,3745
1 WEED Token (WEED) в SZL
L0,743008
1 WEED Token (WEED) в TMT
m0,150228
1 WEED Token (WEED) в TND
د.ت0,1257464
1 WEED Token (WEED) в TTD
$0,290184
1 WEED Token (WEED) в UGX
Sh149,1152
1 WEED Token (WEED) в XAF
Fr24,1392
1 WEED Token (WEED) в XCD
$0,11556
1 WEED Token (WEED) в XOF
Fr24,1392
1 WEED Token (WEED) в XPF
Fr4,3656
1 WEED Token (WEED) в BWP
P0,57352
1 WEED Token (WEED) в BZD
$0,086028
1 WEED Token (WEED) в CVE
$4,072848
1 WEED Token (WEED) в DJF
Fr7,6184
1 WEED Token (WEED) в DOP
$2,71566
1 WEED Token (WEED) в DZD
د.ج5,581976
1 WEED Token (WEED) в FJD
$0,09844
1 WEED Token (WEED) в GNF
Fr372,146
1 WEED Token (WEED) в GTQ
Q0,327848
1 WEED Token (WEED) в GYD
$8,95376
1 WEED Token (WEED) в ISK
kr5,2216

Источники WEED Token

Для более глубокого понимания WEED Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WEED Token

Сколько стоит WEED Token (WEED) на сегодня?
Актуальная цена WEED в USD – 0,0428 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WEED в USD?
Текущая цена WEED в USD составляет $ 0,0428. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация WEED Token?
Рыночная капитализация WEED составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WEED?
Циркулирующее предложение WEED составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WEED?
WEED достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена WEED за все время (ATL)?
WEED достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов WEED?
Объем торгов за последние 24 часа для WEED составляет $ 54,41K USD.
Вырастет ли WEED в цене в этом году?
WEED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WEED для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:08:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии WEED Token (WEED)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

