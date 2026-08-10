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Технический анализ WalletConnect (WCT) за сегодня

Технический анализ WalletConnect (WCT) за сегодня

Страница анализа WalletConnect предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WCT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе WalletConnect ниже.

Изменение цены WalletConnect (WCT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03707--+2,65%-18,06%-48,55%
Узнайте больше о цене WalletConnect

Технические индикаторы WalletConnect

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот WalletConnect на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 10
Нейтрально 1
Покупка 15
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 0Покупка 11
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03711
0,0371
R2
0,0371
0,0371
R1
0,0371
0,0371
PP
0,03709
0,03709
S1
0,03709
0,03709
S2
0,03708
0,03709
S3
0,03708
0,03708

Рыночные сигналы WalletConnect

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,33M
$6,21 M
$6,54 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,06 M
7-дневные активные продажи
$0,06 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала WalletConnect

Чистый притокЦена WCTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,08 M0,04
2026-08-09$0,05 M0,04
2026-08-08$0,01 M0,04
2026-08-07-$0,01 M0,04
2026-08-06$0,01 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WCT/USDT
$0,03707
$0,03707$0,03707
+0,13%
2.05M (USDT)
WCT/USDC
$0,03708
$0,03708$0,03708
+0,16%
1.54M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор WCT в USD

Сумма

WCT
WCT
USD
USD

1 WCT = 0,03707 USD

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