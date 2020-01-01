Токеномика WorldBrain (WBC) Откройте для себя ключевую информацию о WorldBrain (WBC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WorldBrain (WBC) WorldBrain - это инновационный ИИ-проект, инициированный Worldbrains Foundation, дочерней компанией OpenAI. Основываясь на базе данных ChatGPT в масштабах Земли, WorldBrain создает начальный мир (систему отсчета) для "Модели мира", тем самым реализуя способность WorldBrain моделировать мир подобно человеческому мозгу. Использование технологии распределенных вычислений, развертывание аппаратных устройств по всему миру через сеть DePIN и применение механизма токенизации позволяет каждому пользователю стать создателем и владельцем системы WorldBrain и эффективно распределять богатство, созданное WorldBrain, между всеми участниками. Истинное благо для людей! Официальный сайт: https://worldbrains.org/ Whitepaper: https://worldbrains.org/files/WorldbrainWhitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://arbiscan.io/token/0x7ae9ab13fc8945323b778b3f8678145e80ec2efb Купить WBC сейчас!

Токеномика и анализ цен WorldBrain (WBC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WorldBrain (WBC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 177,51M $ 177,51M $ 177,51M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 439,52K $ 439,52K $ 439,52K Исторический максимум: $ 1,495 $ 1,495 $ 1,495 Исторический минимум: $ 0,001588314991944797 $ 0,001588314991944797 $ 0,001588314991944797 Текущая цена: $ 0,002476 $ 0,002476 $ 0,002476 Узнайте больше о цене WorldBrain (WBC)

Токеномика WorldBrain (WBC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WorldBrain (WBC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WBC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WBC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WBC, изучите текущую цену WBC!

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