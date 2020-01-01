Токеномика Wave World (WAV) Откройте для себя ключевую информацию о Wave World (WAV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wave World (WAV) WaveWorld – первая блокчейн-платформа, объединяющая GameFi, DeFi и интеллектуальную торговлю на базе Sui и MOVE. Доступная через Telegram, Twitter и LINE, она соединяет пользователей Web2 и Web3 для бесшовного гейминга, торговли и DeFi – без необходимости в дополнительных приложениях! Это самая быстрая, простая и безопасная платформа для торговли любыми токенами на любых DEX на Sui, Aptos и Movement. Официальный сайт: http://waveonsui.com/ Whitepaper: https://docs.waveonsui.com/ Обозреватель блоков: https://suivision.xyz/coin/0x82616322719cb327186d5b83a6d7783ce5cef4c5dbd4c6d1b5f3d6e5d288e2be::wav::WAV Купить WAV сейчас!

Токеномика и анализ цен Wave World (WAV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wave World (WAV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,035 $ 0,035 $ 0,035 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,001921 $ 0,001921 $ 0,001921 Узнайте больше о цене Wave World (WAV)

Токеномика Wave World (WAV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wave World (WAV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAV, изучите текущую цену WAV!

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