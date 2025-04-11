Что такое Wave World (WAV)

WaveWorld – первая блокчейн-платформа, объединяющая GameFi, DeFi и интеллектуальную торговлю на базе Sui и MOVE. Доступная через Telegram, Twitter и LINE, она соединяет пользователей Web2 и Web3 для бесшовного гейминга, торговли и DeFi – без необходимости в дополнительных приложениях! Это самая быстрая, простая и безопасная платформа для торговли любыми токенами на любых DEX на Sui, Aptos и Movement.

Wave World доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Wave World. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Wave World Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Wave World, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена WAV в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Wave World.

История цен Wave World

Отслеживание траектории движения цены WAV дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории WAV в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Wave World.

Как купить Wave World (WAV)

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WAV на местную валюту

1 WAV к VND ₫ 396.40986 1 WAV к AUD A$ 0.0245814 1 WAV к GBP ￡ 0.0117496 1 WAV к EUR € 0.0136048 1 WAV к USD $ 0.01546 1 WAV к MYR RM 0.0683332 1 WAV к TRY ₺ 0.5884076 1 WAV к JPY ¥ 2.2189738 1 WAV к RUB ₽ 1.2865812 1 WAV к INR ₹ 1.3307968 1 WAV к IDR Rp 257.6665636 1 WAV к KRW ₩ 21.960157 1 WAV к PHP ₱ 0.8840028 1 WAV к EGP ￡E. 0.793098 1 WAV к BRL R$ 0.0905956 1 WAV к CAD C$ 0.0213348 1 WAV к BDT ৳ 1.8788538 1 WAV к NGN ₦ 24.6964224 1 WAV к UAH ₴ 0.640044 1 WAV к VES Bs 1.09766 1 WAV к PKR Rs 4.3352932 1 WAV к KZT ₸ 7.9895734 1 WAV к THB ฿ 0.5174462 1 WAV к TWD NT$ 0.5004402 1 WAV к AED د.إ 0.0567382 1 WAV к CHF Fr 0.0125226 1 WAV к HKD HK$ 0.119815 1 WAV к MAD .د.م 0.143778 1 WAV к MXN $ 0.3143018

Источники Wave World

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wave World Какова цена Wave World (WAV) сегодня? Текущая цена Wave World (WAV) составляет 0.01546 USD . Какова рыночная капитализация Wave World (WAV)? Текущая рыночная капитализация Wave World составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения WAV на его рыночную цену в реальном времени 0.01546 USD . Каково оборотное предложение Wave World (WAV)? Текущее оборотное предложение Wave World (WAV) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Wave World (WAV)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена Wave World (WAV) составляет 0.035 USD . Каков 24-часовой объем торгов Wave World (WAV)? 24-часовой объем торгов Wave World (WAV) составляет $ 254.94K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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