Токеномика Wasder (WAS)

Токеномика Wasder (WAS)

Откройте для себя ключевую информацию о Wasder (WAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wasder (WAS)

Wasder предоставляет игрокам бесшовный игровой опыт в одном простом в использовании приложении, включая увлекательные способы поиска друзей, открытия игр, изучения контента, зарабатывания внутриигровых предметов, формирования личности игрока и выхода на новый уровень виртуального самовыражения.

Официальный сайт:
https://www.wasder.gg/wastoken
Whitepaper:
http://bit.ly/WasderWP3
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0c572544a4Ee47904d54aaA6A970AF96B6f00E1b

Токеномика и анализ цен Wasder (WAS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wasder (WAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 61,80K
$ 61,80K$ 61,80K
Исторический максимум:
$ 0,0349
$ 0,0349$ 0,0349
Исторический минимум:
$ 0,000061863264765935
$ 0,000061863264765935$ 0,000061863264765935
Текущая цена:
$ 0,0000618
$ 0,0000618$ 0,0000618

Токеномика Wasder (WAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wasder (WAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WAS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WAS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAS, изучите текущую цену WAS!

Как купить WAS

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История цены Wasder (WAS)

Анализ истории цены WAS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.