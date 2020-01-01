Токеномика Wasder (WAS) Откройте для себя ключевую информацию о Wasder (WAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wasder (WAS) Wasder предоставляет игрокам бесшовный игровой опыт в одном простом в использовании приложении, включая увлекательные способы поиска друзей, открытия игр, изучения контента, зарабатывания внутриигровых предметов, формирования личности игрока и выхода на новый уровень виртуального самовыражения. Официальный сайт: https://www.wasder.gg/wastoken Whitepaper: http://bit.ly/WasderWP3 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0c572544a4Ee47904d54aaA6A970AF96B6f00E1b Купить WAS сейчас!

Токеномика и анализ цен Wasder (WAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wasder (WAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 61,80K $ 61,80K $ 61,80K Исторический максимум: $ 0,0349 $ 0,0349 $ 0,0349 Исторический минимум: $ 0,000061863264765935 $ 0,000061863264765935 $ 0,000061863264765935 Текущая цена: $ 0,0000618 $ 0,0000618 $ 0,0000618 Узнайте больше о цене Wasder (WAS)

Токеномика Wasder (WAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wasder (WAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAS, изучите текущую цену WAS!

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