Токеномика Alvey Chain (WALV)

Токеномика Alvey Chain (WALV)

Откройте для себя ключевую информацию о Alvey Chain (WALV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Alvey Chain (WALV)

Alvey - это децентрализованный блокчейн с моделью консенсуса proof-of-stake, означающей, что автор последующего блока выбирается случайным образом на основе того, сколько криптовалюты у него в кошельке и насколько он сформирован, с постоянной ротацией адресов для обеспечения децентрализации и участия в сети. Блоки обычно строятся или майнятся, а не добываются; помимо комиссий за транзакции существуют также вознаграждения за блок, так, строители получают процент "процентов" от суммы поставленных ими средств.

Официальный сайт:
https://www.alveychain.com/
Whitepaper:
https://alveychain.com/documents/Alvey-Chain-White-Paper-V1.1-1.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/7mUGedR4KTULcggZuY5Ggrh36AXWKgsVL993aAAbwALV

Токеномика и анализ цен Alvey Chain (WALV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alvey Chain (WALV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 773,44K
$ 773,44K$ 773,44K
Общее предложение:
$ 320,00M
$ 320,00M$ 320,00M
Оборотное предложение:
$ 320,00M
$ 320,00M$ 320,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 773,44K
$ 773,44K$ 773,44K
Исторический максимум:
$ 0,10595
$ 0,10595$ 0,10595
Исторический минимум:
$ 0,002310939081631161
$ 0,002310939081631161$ 0,002310939081631161
Текущая цена:
$ 0,002417
$ 0,002417$ 0,002417

Токеномика Alvey Chain (WALV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Alvey Chain (WALV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WALV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WALV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WALV, изучите текущую цену WALV!

Как купить WALV

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История цены Alvey Chain (WALV)

Анализ истории цены WALV помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.