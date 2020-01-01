Токеномика Alvey Chain (WALV) Откройте для себя ключевую информацию о Alvey Chain (WALV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alvey Chain (WALV) Alvey - это децентрализованный блокчейн с моделью консенсуса proof-of-stake, означающей, что автор последующего блока выбирается случайным образом на основе того, сколько криптовалюты у него в кошельке и насколько он сформирован, с постоянной ротацией адресов для обеспечения децентрализации и участия в сети. Блоки обычно строятся или майнятся, а не добываются; помимо комиссий за транзакции существуют также вознаграждения за блок, так, строители получают процент "процентов" от суммы поставленных ими средств. Официальный сайт: https://www.alveychain.com/ Whitepaper: https://alveychain.com/documents/Alvey-Chain-White-Paper-V1.1-1.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7mUGedR4KTULcggZuY5Ggrh36AXWKgsVL993aAAbwALV Купить WALV сейчас!

Токеномика и анализ цен Alvey Chain (WALV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alvey Chain (WALV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 773,44K $ 773,44K $ 773,44K Общее предложение: $ 320,00M $ 320,00M $ 320,00M Оборотное предложение: $ 320,00M $ 320,00M $ 320,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 773,44K $ 773,44K $ 773,44K Исторический максимум: $ 0,10595 $ 0,10595 $ 0,10595 Исторический минимум: $ 0,002310939081631161 $ 0,002310939081631161 $ 0,002310939081631161 Текущая цена: $ 0,002417 $ 0,002417 $ 0,002417 Узнайте больше о цене Alvey Chain (WALV)

Токеномика Alvey Chain (WALV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alvey Chain (WALV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WALV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WALV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WALV, изучите текущую цену WALV!

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