Токеномика Walk Token (WALK) Откройте для себя ключевую информацию о Walk Token (WALK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Walk Token (WALK) Сервис "Двигайся и зарабатывай", основанный на вознаграждениях на базе блокчейна. Официальный сайт: https://superwalk.io/en Whitepaper: https://docs.superwalk.io/english/overview Обозреватель блоков: https://scope.klaytn.com/token/0x976232eb7eb92287ff06c5d145bd0d1c033eca58 Купить WALK сейчас!

Токеномика и анализ цен Walk Token (WALK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Walk Token (WALK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Исторический максимум: $ 0,07 $ 0,07 $ 0,07 Исторический минимум: $ 0,018814416514642204 $ 0,018814416514642204 $ 0,018814416514642204 Текущая цена: $ 0,03398 $ 0,03398 $ 0,03398 Узнайте больше о цене Walk Token (WALK)

Токеномика Walk Token (WALK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Walk Token (WALK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WALK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WALK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WALK, изучите текущую цену WALK!

Как купить WALK Заинтересованы в добавлении Walk Token (WALK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WALK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить WALK на MEXC прямо сейчас!

История цены Walk Token (WALK) Анализ истории цены WALK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены WALK прямо сейчас!

Прогноз цены WALK Хотите узнать, куда может двигаться WALK? Наша страница прогноза цены WALK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WALK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!