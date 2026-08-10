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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Walrus, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Walrus, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Walrus (WAL) за сегодня

Технический анализ Walrus (WAL) за сегодня

Страница анализа Walrus предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WAL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Walrus ниже.

Изменение цены Walrus (WAL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,025---0,96%-21,98%-70,06%
Узнайте больше о цене Walrus

Технические индикаторы Walrus

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Walrus на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 3
Покупка 14
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 1Покупка 11
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02496
0,02496
R2
0,02496
0,02495
R1
0,02495
0,02495
PP
0,02495
0,02495
S1
0,02494
0,02494
S2
0,02494
0,02494
S3
0,02493
0,02494

Рыночные сигналы Walrus

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,17M
$1,10 M
$1,27 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,14 M
3-дневные активные продажи
$0,14 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,20 M
7-дневные активные продажи
$0,20 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Walrus

Чистый притокЦена WALUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,03
2026-08-09$0,02 M0,03
2026-08-08-$0,05 M0,03
2026-08-07-$0,04 M0,03
2026-08-06-$0,02 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WAL/USDT
$0,025
$0,025$0,025
-2,30%
2.35M (USDT)
WAL/USDC
$0,02497
$0,02497$0,02497
-2,30%
2.19M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор WAL в USD

Сумма

WAL
WAL
USD
USD

1 WAL = 0,025 USD

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