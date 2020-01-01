Токеномика Web3Shot (W3S)

Токеномика Web3Shot (W3S)

Откройте для себя ключевую информацию о Web3Shot (W3S), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Web3Shot (W3S)

Web3Shot создает обучающую платформу для массового внедрения web3, предоставляя интересные продукты в формате "Учись и зарабатывай" и инфраструктуру для вхождения пользователей и компаний в новый мир web3.

Официальный сайт:
https://web3shot.io
Whitepaper:
https://web3shot.gitbook.io/web3shot/
Обозреватель блоков:
https://www.bscscan.com/token/0x71d03f5cBf039feBcc6EE8DBE20bc9bA3eA874Fe

Токеномика и анализ цен Web3Shot (W3S)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Web3Shot (W3S), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 249,95M
$ 249,95M$ 249,95M
Исторический максимум:
$ 41,9999
$ 41,9999$ 41,9999
Исторический минимум:
$ 0,003556642826109984
$ 0,003556642826109984$ 0,003556642826109984
Текущая цена:
$ 2,4995
$ 2,4995$ 2,4995

Токеномика Web3Shot (W3S): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Web3Shot (W3S) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов W3S, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов W3S.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой W3S, изучите текущую цену W3S!

Как купить W3S

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История цены Web3Shot (W3S)

Анализ истории цены W3S помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены W3S

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.