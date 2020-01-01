Токеномика Web3Shot (W3S) Откройте для себя ключевую информацию о Web3Shot (W3S), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Web3Shot (W3S) Web3Shot создает обучающую платформу для массового внедрения web3, предоставляя интересные продукты в формате "Учись и зарабатывай" и инфраструктуру для вхождения пользователей и компаний в новый мир web3. Официальный сайт: https://web3shot.io Whitepaper: https://web3shot.gitbook.io/web3shot/ Обозреватель блоков: https://www.bscscan.com/token/0x71d03f5cBf039feBcc6EE8DBE20bc9bA3eA874Fe Купить W3S сейчас!

Токеномика и анализ цен Web3Shot (W3S) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Web3Shot (W3S), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 249,95M $ 249,95M $ 249,95M Исторический максимум: $ 41,9999 $ 41,9999 $ 41,9999 Исторический минимум: $ 0,003556642826109984 $ 0,003556642826109984 $ 0,003556642826109984 Текущая цена: $ 2,4995 $ 2,4995 $ 2,4995 Узнайте больше о цене Web3Shot (W3S)

Токеномика Web3Shot (W3S): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Web3Shot (W3S) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов W3S, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов W3S. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой W3S, изучите текущую цену W3S!

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