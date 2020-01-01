Токеномика Vottun (VTN) Откройте для себя ключевую информацию о Vottun (VTN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vottun (VTN) Vottun создал экосистему, которая позволяет любой компании или разработчику Web2 легко создавать, взаимодействовать и управлять различными DApps через наши API, не требуя глубоких знаний в области программирования блокчейна. В платформе предусмотрены мероприятия для любителей криптовалют, к которым можно присоединиться в игровой форме и вместе с разработчиками участвовать в создании новых dapps и криптопроектов. Такое сочетание любителей криптовалют и разработчиков создает процветающую среду, в которой держатели токенов могут найти множество преимуществ $VTN, от использования платформы API до стейкинга или аирдропов токенов новых проектов. Официальный сайт: https://vottun.com/ Whitepaper: https://vottun.gitbook.io/vottun-whitepaper Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xa9bc478a44a8c8fe6fd505c1964deb3cee3b7abc Купить VTN сейчас!

Токеномика и анализ цен Vottun (VTN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vottun (VTN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,09193 $ 0,09193 $ 0,09193 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,001335 $ 0,001335 $ 0,001335 Узнайте больше о цене Vottun (VTN)

Токеномика Vottun (VTN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vottun (VTN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VTN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VTN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VTN, изучите текущую цену VTN!

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