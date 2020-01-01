Токеномика VSG (VSG) Откройте для себя ключевую информацию о VSG (VSG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VSG (VSG) Vector Smart Chain (VSC) — это передовая блокчейн-система 1 уровня, призванная революционизировать будущее децентрализованных финансов (DeFi), корпоративных решений и интеграции активов реального мира (RWA). Созданный для обеспечения непревзойденной масштабируемости, безопасности и экономичности, VSC призван напрямую конкурировать с Ethereum и другими ведущими блокчейн-экосистемами, предлагая высокопроизводительную инфраструктуру, предназначенную как для криптовалют, так и для традиционных индустрий. Официальный сайт: https://vsgofficial.com/ Whitepaper: https://vsg-2.gitbook.io/usdvsg-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 Купить VSG сейчас!

Токеномика и анализ цен VSG (VSG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VSG (VSG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,72M $ 9,72M $ 9,72M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,72M $ 9,72M $ 9,72M Исторический максимум: $ 0,00764 $ 0,00764 $ 0,00764 Исторический минимум: $ 0,000002885292866073 $ 0,000002885292866073 $ 0,000002885292866073 Текущая цена: $ 0,0009724 $ 0,0009724 $ 0,0009724 Узнайте больше о цене VSG (VSG)

Токеномика VSG (VSG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VSG (VSG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VSG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VSG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VSG, изучите текущую цену VSG!

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