Токеномика Vertex (VRTX)

Токеномика Vertex (VRTX)

Откройте для себя ключевую информацию о Vertex (VRTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vertex (VRTX)

Vertex — это гибрид книги ордеров и AMM DEX, сочетающий внутрисетевую торговлю и механизмы управления рисками с автономным секвенсором, предоставляющий эффективную и универсальную высокопроизводительную торговую платформу, идеально подходящую как для розничных, так и для институциональных трейдеров.

Официальный сайт:
https://vertexprotocol.com/
Whitepaper:
https://vertex-protocol.gitbook.io/docs/getting-started/overview
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xbbEE07B3e8121227AfCFe1E2B82772246226128e

Токеномика и анализ цен Vertex (VRTX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vertex (VRTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,45M
$ 6,45M$ 6,45M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 522,78M
$ 522,78M$ 522,78M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,33M
$ 12,33M$ 12,33M
Исторический максимум:
$ 0,75
$ 0,75$ 0,75
Исторический минимум:
$ 0,011578052310933867
$ 0,011578052310933867$ 0,011578052310933867
Текущая цена:
$ 0,01233
$ 0,01233$ 0,01233

Токеномика Vertex (VRTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vertex (VRTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VRTX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VRTX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VRTX, изучите текущую цену VRTX!

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История цены Vertex (VRTX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.