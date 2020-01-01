Токеномика Vertex (VRTX) Откройте для себя ключевую информацию о Vertex (VRTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vertex (VRTX) Vertex — это гибрид книги ордеров и AMM DEX, сочетающий внутрисетевую торговлю и механизмы управления рисками с автономным секвенсором, предоставляющий эффективную и универсальную высокопроизводительную торговую платформу, идеально подходящую как для розничных, так и для институциональных трейдеров. Официальный сайт: https://vertexprotocol.com/ Whitepaper: https://vertex-protocol.gitbook.io/docs/getting-started/overview Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xbbEE07B3e8121227AfCFe1E2B82772246226128e Купить VRTX сейчас!

Токеномика и анализ цен Vertex (VRTX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vertex (VRTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,45M $ 6,45M $ 6,45M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 522,78M $ 522,78M $ 522,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,33M $ 12,33M $ 12,33M Исторический максимум: $ 0,75 $ 0,75 $ 0,75 Исторический минимум: $ 0,011578052310933867 $ 0,011578052310933867 $ 0,011578052310933867 Текущая цена: $ 0,01233 $ 0,01233 $ 0,01233 Узнайте больше о цене Vertex (VRTX)

Токеномика Vertex (VRTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vertex (VRTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VRTX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VRTX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VRTX, изучите текущую цену VRTX!

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