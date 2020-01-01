Токеномика VR1 (VR1)
Информация о VR1 (VR1)
VR1 – это ориентированная на игровую индустрию криптовалюта, созданная на блокчейне Solana. Она предназначена для поддержки экосистемы VR1 Arcade и связанных с ней игр и приложений. Токен обеспечивает удобные транзакции, стимулирует вовлеченность игроков и предоставляет права управления, формируя децентрализованную экономику, управляемую самими пользователями.
Токеномика и анализ цен VR1 (VR1)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене VR1 (VR1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика VR1 (VR1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики VR1 (VR1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов VR1, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов VR1.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VR1, изучите текущую цену VR1!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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