Токеномика VR1 (VR1) Откройте для себя ключевую информацию о VR1 (VR1), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VR1 (VR1) VR1 – это ориентированная на игровую индустрию криптовалюта, созданная на блокчейне Solana. Она предназначена для поддержки экосистемы VR1 Arcade и связанных с ней игр и приложений. Токен обеспечивает удобные транзакции, стимулирует вовлеченность игроков и предоставляет права управления, формируя децентрализованную экономику, управляемую самими пользователями. Официальный сайт: https://www.vr1arcade.com/vr1token Whitepaper: https://vr1arcade.gitbook.io/vr1arcade Купить VR1 сейчас!

Токеномика и анализ цен VR1 (VR1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VR1 (VR1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: -- -- -- Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: -- -- -- Узнайте больше о цене VR1 (VR1)

Токеномика VR1 (VR1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VR1 (VR1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VR1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VR1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VR1, изучите текущую цену VR1!

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