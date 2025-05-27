Что такое VR1 (VR1)

VR1 – это ориентированная на игровую индустрию криптовалюта, созданная на блокчейне Solana. Она предназначена для поддержки экосистемы VR1 Arcade и связанных с ней игр и приложений. Токен обеспечивает удобные транзакции, стимулирует вовлеченность игроков и предоставляет права управления, формируя децентрализованную экономику, управляемую самими пользователями.

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VR1 Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как VR1, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена VR1 в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены VR1.

История цен VR1

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Как купить VR1 (VR1)

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VR1 на местную валюту

1 VR1 к VND ₫ 525,89691 1 VR1 к AUD A$ 0,0317905 1 VR1 к GBP ￡ 0,0149723 1 VR1 к EUR € 0,0180488 1 VR1 к USD $ 0,02051 1 VR1 к MYR RM 0,0867573 1 VR1 к TRY ₺ 0,7984543 1 VR1 к JPY ¥ 2,9481074 1 VR1 к RUB ₽ 1,6432612 1 VR1 к INR ₹ 1,7517591 1 VR1 к IDR Rp 336,2294544 1 VR1 к PHP ₱ 1,1393305 1 VR1 к EGP ￡E. 1,0211929 1 VR1 к BRL R$ 0,1162917 1 VR1 к CAD C$ 0,0280987 1 VR1 к BDT ৳ 2,4987333 1 VR1 к NGN ₦ 32,4523577 1 VR1 к UAH ₴ 0,8528058 1 VR1 к VES Bs 1,92794 1 VR1 к PKR Rs 5,7758211 1 VR1 к KZT ₸ 10,4428716 1 VR1 к THB ฿ 0,6710872 1 VR1 к TWD NT$ 0,6157102 1 VR1 к AED د.إ 0,0752717 1 VR1 к CHF Fr 0,0168182 1 VR1 к HKD HK$ 0,1605933 1 VR1 к MAD .د.م 0,1880767 1 VR1 к MXN $ 0,3952277

Источники VR1

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о VR1 Какова цена VR1 (VR1) сегодня? Текущая цена VR1 (VR1) составляет 0,02051 USD . Какова рыночная капитализация VR1 (VR1)? Текущая рыночная капитализация VR1 составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения VR1 на его рыночную цену в реальном времени 0,02051 USD . Каково оборотное предложение VR1 (VR1)? Текущее оборотное предложение VR1 (VR1) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена VR1 (VR1)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена VR1 (VR1) составляет 0,0655 USD . Каков 24-часовой объем торгов VR1 (VR1)? 24-часовой объем торгов VR1 (VR1) составляет $ 99,06K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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