Токеномика Virtue Poker (VPP)

Токеномика Virtue Poker (VPP)

Откройте для себя ключевую информацию о Virtue Poker (VPP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Virtue Poker (VPP)

Virtue Poker - это компания, созданная ConsenSys и поддержанная Pantera, которая использует уникальные возможности технологии blockchain в сочетании с сетью P2P для обеспечения безопасной и честной среды для игры в онлайн покер. Средства игроков никогда не хранятся в Virtue Poker; вместо этого игровые buy-ins удерживаются "смарт-контрактами" Ethereum во время игры, а выплаты происходят за 30 секунд или менее.

Официальный сайт:
https://virtue.poker/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1szNUnoGinpjULyzUJfmWl4jUYKVbxUe-nSXtXBwjnF0/edit?usp=sharing
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5eeaa2dcb23056f4e8654a349e57ebe5e76b5e6e

Токеномика и анализ цен Virtue Poker (VPP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Virtue Poker (VPP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 46,86K
$ 46,86K$ 46,86K
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 106,99M
$ 106,99M$ 106,99M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 219,00K
$ 219,00K$ 219,00K
Исторический максимум:
$ 0,3959
$ 0,3959$ 0,3959
Исторический минимум:
$ 0,000300484868687716
$ 0,000300484868687716$ 0,000300484868687716
Текущая цена:
$ 0,000438
$ 0,000438$ 0,000438

Токеномика Virtue Poker (VPP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Virtue Poker (VPP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VPP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VPP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VPP, изучите текущую цену VPP!

Как купить VPP

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История цены Virtue Poker (VPP)

Анализ истории цены VPP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VPP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.