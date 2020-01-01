Токеномика Virtue Poker (VPP) Откройте для себя ключевую информацию о Virtue Poker (VPP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Virtue Poker (VPP) Virtue Poker - это компания, созданная ConsenSys и поддержанная Pantera, которая использует уникальные возможности технологии blockchain в сочетании с сетью P2P для обеспечения безопасной и честной среды для игры в онлайн покер. Средства игроков никогда не хранятся в Virtue Poker; вместо этого игровые buy-ins удерживаются "смарт-контрактами" Ethereum во время игры, а выплаты происходят за 30 секунд или менее. Официальный сайт: https://virtue.poker/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1szNUnoGinpjULyzUJfmWl4jUYKVbxUe-nSXtXBwjnF0/edit?usp=sharing Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5eeaa2dcb23056f4e8654a349e57ebe5e76b5e6e Купить VPP сейчас!

Токеномика и анализ цен Virtue Poker (VPP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Virtue Poker (VPP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 46,86K $ 46,86K $ 46,86K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 106,99M $ 106,99M $ 106,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 219,00K $ 219,00K $ 219,00K Исторический максимум: $ 0,3959 $ 0,3959 $ 0,3959 Исторический минимум: $ 0,000300484868687716 $ 0,000300484868687716 $ 0,000300484868687716 Текущая цена: $ 0,000438 $ 0,000438 $ 0,000438 Узнайте больше о цене Virtue Poker (VPP)

Токеномика Virtue Poker (VPP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Virtue Poker (VPP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VPP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VPP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VPP, изучите текущую цену VPP!

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