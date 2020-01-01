Токеномика Voltage Finance (VOLTAGE) Откройте для себя ключевую информацию о Voltage Finance (VOLTAGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Voltage Finance (VOLTAGE) Voltage Finance (FuseFi) — это центр Defi, облегчающий автоматическую торговлю токенами децентрализованного финансирования в сети Fuse. Официальный сайт: https://voltage.finance/ Whitepaper: https://docs.voltage.finance/welcome/introduction Обозреватель блоков: https://explorer.fuse.io/token/0x34Ef2Cc892a88415e9f02b91BfA9c91fC0bE6bD4/token-transfers Купить VOLTAGE сейчас!

Токеномика и анализ цен Voltage Finance (VOLTAGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Voltage Finance (VOLTAGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0019263 $ 0,0019263 $ 0,0019263 Исторический минимум: $ 0,000019462801818485 $ 0,000019462801818485 $ 0,000019462801818485 Текущая цена: $ 0,00005642 $ 0,00005642 $ 0,00005642 Узнайте больше о цене Voltage Finance (VOLTAGE)

Токеномика Voltage Finance (VOLTAGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Voltage Finance (VOLTAGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VOLTAGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VOLTAGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VOLTAGE, изучите текущую цену VOLTAGE!

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