Токеномика VentureMind AI (VNTR)

Токеномика VentureMind AI (VNTR)

Откройте для себя ключевую информацию о VentureMind AI (VNTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о VentureMind AI (VNTR)

VentureMind AI — это новаторская платформа на стыке искусственного интеллекта, блокчейна и робототехники, разработанная для того, чтобы предоставить пользователям специализированные инструменты ИИ, настраиваемых ИИ-агентов и удаленно управляемые роботизированные решения. Построенная на блокчейне Solana и интегрированная с Theta Network, платформа предлагает децентрализованные решения, основанные на ИИ, адаптированные для таких отраслей, как строительство, безопасность, образование и развлечения.

Официальный сайт:
https://www.venturemind.ai/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP

Токеномика и анализ цен VentureMind AI (VNTR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VentureMind AI (VNTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,06M
$ 1,06M$ 1,06M
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 433,00M
$ 433,00M$ 433,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,22M
$ 1,22M$ 1,22M
Исторический максимум:
$ 0,0385
$ 0,0385$ 0,0385
Исторический минимум:
$ 0,001594912600171326
$ 0,001594912600171326$ 0,001594912600171326
Текущая цена:
$ 0,002445
$ 0,002445$ 0,002445

Токеномика VentureMind AI (VNTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VentureMind AI (VNTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VNTR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VNTR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VNTR, изучите текущую цену VNTR!

Как купить VNTR

Заинтересованы в добавлении VentureMind AI (VNTR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки VNTR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены VentureMind AI (VNTR)

Анализ истории цены VNTR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VNTR

Хотите узнать, куда может двигаться VNTR? Наша страница прогноза цены VNTR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.