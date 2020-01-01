Токеномика VentureMind AI (VNTR) Откройте для себя ключевую информацию о VentureMind AI (VNTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VentureMind AI (VNTR) VentureMind AI — это новаторская платформа на стыке искусственного интеллекта, блокчейна и робототехники, разработанная для того, чтобы предоставить пользователям специализированные инструменты ИИ, настраиваемых ИИ-агентов и удаленно управляемые роботизированные решения. Построенная на блокчейне Solana и интегрированная с Theta Network, платформа предлагает децентрализованные решения, основанные на ИИ, адаптированные для таких отраслей, как строительство, безопасность, образование и развлечения. Официальный сайт: https://www.venturemind.ai/ Whitepaper: https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5 Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP Купить VNTR сейчас!

Токеномика и анализ цен VentureMind AI (VNTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VentureMind AI (VNTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,06M $ 1,06M $ 1,06M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 433,00M $ 433,00M $ 433,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,22M $ 1,22M $ 1,22M Исторический максимум: $ 0,0385 $ 0,0385 $ 0,0385 Исторический минимум: $ 0,001594912600171326 $ 0,001594912600171326 $ 0,001594912600171326 Текущая цена: $ 0,002445 $ 0,002445 $ 0,002445 Узнайте больше о цене VentureMind AI (VNTR)

Токеномика VentureMind AI (VNTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VentureMind AI (VNTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VNTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VNTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VNTR, изучите текущую цену VNTR!

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