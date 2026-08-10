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Технический анализ Virtuals Protocol (VIRTUAL) за сегодня

Технический анализ Virtuals Protocol (VIRTUAL) за сегодня

Страница анализа Virtuals Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VIRTUAL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Virtuals Protocol ниже.

Изменение цены Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,5583---0,68%-9,00%-31,28%
Узнайте больше о цене Virtuals Protocol

Технические индикаторы Virtuals Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Virtuals Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 2
Покупка 13
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,5584
0,5581
R2
0,5581
0,5579
R1
0,5579
0,5578
PP
0,5576
0,5576
S1
0,5574
0,5574
S2
0,5571
0,5573
S3
0,5569
0,5571

Рыночные сигналы Virtuals Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
3,04M
$9,59 M
$6,55 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$2,56 M
3-дневные активные продажи
$2,58 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,05M
7-дневные активные покупки
$6,25 M
7-дневные активные продажи
$6,31 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Virtuals Protocol

Чистый притокЦена VIRTUALUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,06 M0,56
2026-08-09-$0,05 M0,56
2026-08-08-$0,03 M0,57
2026-08-07-$0,50 M0,56
2026-08-06$0,33 M0,58

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Virtuals Protocol

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VIRTUAL/USDT
$0,5583
$0,5583$0,5583
-1,13%
273.14K (USDT)
VIRTUAL/USDC
$0,5584
$0,5584$0,5584
-1,02%
106.87K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор VIRTUAL в USD

Сумма

VIRTUAL
VIRTUAL
USD
USD

1 VIRTUAL = 0,5583 USD

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