Технический анализ Virtuals Protocol (VIRTUAL) за сегодня Страница анализа Virtuals Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VIRTUAL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Virtuals Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Virtuals Protocol (VIRTUAL) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,5583 -- -0,68% -9,00% -31,28%

Технические индикаторы Virtuals Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Virtuals Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 2 Покупка 13 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 10 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 2 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,5584 0,5581 R2 0,5581 0,5579 R1 0,5579 0,5578 PP 0,5576 0,5576 S1 0,5574 0,5574 S2 0,5571 0,5573 S3 0,5569 0,5571

Рыночные сигналы Virtuals Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров 3,04M $9,59 M $6,55 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,02M 3-дневные активные покупки $2,56 M 3-дневные активные продажи $2,58 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,05M 7-дневные активные покупки $6,25 M 7-дневные активные продажи $6,31 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Virtuals Protocol Чистый приток Цена VIRTUALUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,06 M 0,56 2026-08-09 -$0,05 M 0,56 2026-08-08 -$0,03 M 0,57 2026-08-07 -$0,50 M 0,56 2026-08-06 $0,33 M 0,58 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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