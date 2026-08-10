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Технический анализ Vine Coin (VINE) за сегодня

Технический анализ Vine Coin (VINE) за сегодня

Страница анализа Vine Coin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VINE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Vine Coin ниже.

Изменение цены Vine Coin (VINE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,007297---14,76%-27,17%-58,02%
Узнайте больше о цене Vine Coin

Технические индикаторы Vine Coin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Vine Coin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 10
Нейтрально 1
Покупка 15
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 0Покупка 11
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,007312
0,007309
R2
0,007309
0,007307
R1
0,007306
0,007305
PP
0,007303
0,007303
S1
0,0073
0,007301
S2
0,007297
0,007299
S3
0,007294
0,007297

Рыночные сигналы Vine Coin

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,35M
$4,30 M
$4,65 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,22 M
3-дневные активные продажи
$0,23 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,43 M
7-дневные активные продажи
$0,42 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Vine Coin

Чистый притокЦена VINEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,01
2026-08-09$0,01 M0,01
2026-08-08-$0,02 M0,01
2026-08-07-$0,01 M0,01
2026-08-06-$0,02 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VINE/USDT
$0,007296
$0,007296$0,007296
-3,50%
16.33M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор VINE в USD

Сумма

VINE
VINE
USD
USD

1 VINE = 0,007297 USD

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