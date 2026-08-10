Технический анализ Vine Coin (VINE) за сегодня Страница анализа Vine Coin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VINE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Vine Coin ниже. Регистрация

Изменение цены Vine Coin (VINE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,007297 -- -14,76% -27,17% -58,02%

Технические индикаторы Vine Coin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Vine Coin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 10 Нейтрально 1 Покупка 15 Скользящие средние : Покупка Продажа 3 Нейтрально 0 Покупка 11 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 1 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,007312 0,007309 R2 0,007309 0,007307 R1 0,007306 0,007305 PP 0,007303 0,007303 S1 0,0073 0,007301 S2 0,007297 0,007299 S3 0,007294 0,007297

Рыночные сигналы Vine Coin Текущий чистый объем открытых ордеров -0,35M $4,30 M $4,65 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,22 M 3-дневные активные продажи $0,23 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,43 M 7-дневные активные продажи $0,42 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Vine Coin Чистый приток Цена VINEUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,01 2026-08-09 $0,01 M 0,01 2026-08-08 -$0,02 M 0,01 2026-08-07 -$0,01 M 0,01 2026-08-06 -$0,02 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Vine Coin (VINE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Vine Coin в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч VINE / USDT $0,007296 $0,007296 $0,007296 -3,50% 16.33M (USDT) Торговля