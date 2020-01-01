Токеномика VIDT DAO (VIDT)

Токеномика VIDT DAO (VIDT)

Откройте для себя ключевую информацию о VIDT DAO (VIDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VIDT DAO (VIDT)

VIDT DAO - это передовой блокчейн-проект, использующий технологию временной метки для восстановления цифрового доверия с помощью экосистемы Web3. Он работает как платформа с открытым исходным кодом, используя свою уникальную технологию блокчейн для обеспечения подлинности и целостности данных и документов.

Официальный сайт:
https://vidt-dao.com
Whitepaper:
https://www.vidt-dao.com/vidt-token
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x3be7bf1a5f23bd8336787d0289b70602f1940875

Токеномика и анализ цен VIDT DAO (VIDT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VIDT DAO (VIDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 502,35K
$ 502,35K$ 502,35K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 879,77M
$ 879,77M$ 879,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 571,00K
$ 571,00K$ 571,00K
Исторический максимум:
$ 0,05612
$ 0,05612$ 0,05612
Исторический минимум:
$ 0,000493225707346128
$ 0,000493225707346128$ 0,000493225707346128
Текущая цена:
$ 0,000571
$ 0,000571$ 0,000571

Токеномика VIDT DAO (VIDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VIDT DAO (VIDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VIDT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VIDT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIDT, изучите текущую цену VIDT!

Как купить VIDT

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История цены VIDT DAO (VIDT)

Анализ истории цены VIDT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VIDT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.