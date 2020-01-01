Токеномика VIDT DAO (VIDT) Откройте для себя ключевую информацию о VIDT DAO (VIDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VIDT DAO (VIDT) VIDT DAO - это передовой блокчейн-проект, использующий технологию временной метки для восстановления цифрового доверия с помощью экосистемы Web3. Он работает как платформа с открытым исходным кодом, используя свою уникальную технологию блокчейн для обеспечения подлинности и целостности данных и документов. Официальный сайт: https://vidt-dao.com Whitepaper: https://www.vidt-dao.com/vidt-token Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3be7bf1a5f23bd8336787d0289b70602f1940875 Купить VIDT сейчас!

Токеномика и анализ цен VIDT DAO (VIDT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VIDT DAO (VIDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 502,35K $ 502,35K $ 502,35K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 879,77M $ 879,77M $ 879,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 571,00K $ 571,00K $ 571,00K Исторический максимум: $ 0,05612 $ 0,05612 $ 0,05612 Исторический минимум: $ 0,000493225707346128 $ 0,000493225707346128 $ 0,000493225707346128 Текущая цена: $ 0,000571 $ 0,000571 $ 0,000571 Узнайте больше о цене VIDT DAO (VIDT)

Токеномика VIDT DAO (VIDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VIDT DAO (VIDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VIDT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VIDT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIDT, изучите текущую цену VIDT!

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