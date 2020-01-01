Токеномика Vice (VICE)

Токеномика Vice (VICE)

Откройте для себя ключевую информацию о Vice (VICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vice (VICE)

$VICE – это нативный токен соревновательной платформы VICE, призванной изменить рынок криптовалютных соревнований, предлагая ценные призы, включая предметы роскоши и эксклюзивные впечатления. Опираясь на стратегические партнерства, листинги первоклассных бирж и надежную маркетинговую стратегию, $VICE легко интегрируется в Web3, обеспечивая масштабируемую и увлекательную экосистему с высокой полезностью токенов и устойчивым потенциалом роста.

Официальный сайт:
https://www.vicetoken.io/
Whitepaper:
https://vice-io.gitbook.io/vice.io-docs
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xfd409bc96d126bc8a56479d4c7672015d539f96c

Токеномика и анализ цен Vice (VICE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vice (VICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,18M
$ 18,18M$ 18,18M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 989,46M
$ 989,46M$ 989,46M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18,37M
$ 18,37M$ 18,37M
Исторический максимум:
$ 0,16372
$ 0,16372$ 0,16372
Исторический минимум:
$ 0,012377168049705263
$ 0,012377168049705263$ 0,012377168049705263
Текущая цена:
$ 0,01837
$ 0,01837$ 0,01837

Токеномика Vice (VICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vice (VICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VICE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VICE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VICE, изучите текущую цену VICE!

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История цены Vice (VICE)

Анализ истории цены VICE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.