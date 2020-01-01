Токеномика Vice (VICE) Откройте для себя ключевую информацию о Vice (VICE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vice (VICE) $VICE – это нативный токен соревновательной платформы VICE, призванной изменить рынок криптовалютных соревнований, предлагая ценные призы, включая предметы роскоши и эксклюзивные впечатления. Опираясь на стратегические партнерства, листинги первоклассных бирж и надежную маркетинговую стратегию, $VICE легко интегрируется в Web3, обеспечивая масштабируемую и увлекательную экосистему с высокой полезностью токенов и устойчивым потенциалом роста. Официальный сайт: https://www.vicetoken.io/ Whitepaper: https://vice-io.gitbook.io/vice.io-docs Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xfd409bc96d126bc8a56479d4c7672015d539f96c Купить VICE сейчас!

Токеномика и анализ цен Vice (VICE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vice (VICE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,18M $ 18,18M $ 18,18M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 989,46M $ 989,46M $ 989,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,37M $ 18,37M $ 18,37M Исторический максимум: $ 0,16372 $ 0,16372 $ 0,16372 Исторический минимум: $ 0,012377168049705263 $ 0,012377168049705263 $ 0,012377168049705263 Текущая цена: $ 0,01837 $ 0,01837 $ 0,01837 Узнайте больше о цене Vice (VICE)

Токеномика Vice (VICE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vice (VICE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VICE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VICE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VICE, изучите текущую цену VICE!

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