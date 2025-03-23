История цен VIBE
Период времени: 2025-03-23 ~ 2025-06-23
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
|Дата
|Открытие
|Максимум
|Минимум
|Закрытие
|Объем
Об истории цен VIBE
Мониторинг истории цены VIBE - важный инструмент для криптовалютных инвесторов, позволяющий им с легкостью отслеживать эффективность своих инвестиций. Эта функция предлагает комплексное представление о движении цены VIBE с течением времени, включая стоимость открытия, пик и цену закрытия, а также объем торгов. Более того, она позволяет быстро проверить ежедневные процентные изменения, выделяя дни с заметными колебаниями цен. Примечательно, что VIBE достигла своего максимального значения -, поднявшись до ошеломляющей отметки 0 USD. Информация о ценах, представленная здесь, взята исключительно из истории торгов MEXC, что гарантирует надежность и точность. Наши исторические данные о цене VIBE доступны для различных интервалов времени: 1 день, 1 неделя и 1 месяц, охватывая метрики открытия, максимума, минимума, закрытия и объема. Эти данные тщательно проверяются на согласованность, полноту и точность, что делает их идеальными для торговых симуляций и бэктестинга. Эти наборы данных доступны для бесплатной загрузки и обновляются в режиме реального времени, предоставляя ценный ресурс для инвесторов.
Применение исторических данных VIBE в трейдинге
Исторические данные VIBE играют ключевую роль в торговых стратегиях. Вот как они используются:
1. Технический анализ: Трейдеры используют исторические данные VIBE для выявления рыночных тенденций и закономерностей. Используя такие инструменты, как графики и наглядные пособия, они выявляют закономерности, чтобы принимать решения о входе и выходе из рынка. Эффективный подход заключается в хранении исторических данных VIBE в GridDB и их анализе с помощью Python, используя такие библиотеки, как Matplotlib для визуализации и Pandas, Numpy и Scipy для анализа данных.
2. Прогнозирование цен: Исторические данные являются ключевым фактором в прогнозировании движения цен VIBE. Изучая движения рынка в прошлом, трейдеры могут выявить закономерности и предсказать будущее поведение рынка. Подробные исторические данные VIBE на MEXC, предоставляющие поминутную информацию о ценах открытия, максимума, минимума и закрытия, очень важны для разработки и обучения моделей прогнозирования, что помогает принимать обоснованные торговые решения.
3. Управление рисками: Доступ к историческим данным позволяет трейдерам оценить риски, связанные с инвестициями в VIBE. Это помогает понять волатильность VIBE, что приводит к более обоснованному выбору инвестиций.
4. Управление портфелем: Исторические данные помогают отслеживать эффективность инвестиций с течением времени. Это позволяет трейдерам выявлять активы, которые работают не наилучшим образом, и корректировать свои портфели для оптимизации прибыли.
5. Обучение торговых ботов: Исторические данные криптовалютного рынка OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие) для VIBE можно загрузить для обучения торговых ботов VIBE, направленного на достижение превосходящих рыночных показателей.
Эти инструменты и ресурсы позволяют трейдерам глубоко погрузиться в исторические данные VIBE, предоставляя ценные сведения и потенциал для улучшения их торговых стратегий.
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Текущая цена VIBE
VIBE в настоящее время торгуется по цене undefined USD. Его рыночная капитализация составляет 0.00 USD, а 24-часовой объем торгов — 0.00 USD. Изучите более подробные данные о VIBE на странице с актуальными ценами MEXC.
Используя актуальную информацию о цене VIBE, пользователи могут анализировать текущие рыночные тенденции и предсказывать как краткосрочные, так и долгосрочные изменения цен. С помощью данных в реальном времени, доступных в любой момент, вы можете принимать обоснованные решения и получать представление о возможных прогнозах будущих цен на VIBE.