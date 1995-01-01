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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ProjectVex, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ProjectVex, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ ProjectVex (VEXAI) за сегодня

Технический анализ ProjectVex (VEXAI) за сегодня

Страница анализа ProjectVex предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VEXAI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ProjectVex ниже.

Изменение цены ProjectVex (VEXAI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00308---6,93%-67,48%+2,66%
Узнайте больше о цене ProjectVex

Рыночные сигналы ProjectVex

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,00M
$0,00 M
$0,00 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,00 M
7-дневные активные продажи
$0,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ProjectVex

Чистый притокЦена VEXAIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VEXAI/USD1
$0,003072
$0,003072$0,003072
+17,74%
19.45M (USDT)
VEXAI/USDT
$0,00308
$0,00308$0,00308
+19,14%
22.94M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор VEXAI в USD

Сумма

VEXAI
VEXAI
USD
USD

1 VEXAI = 0,00308 USD

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