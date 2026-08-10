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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по VERONA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по VERONA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ VERONA (VERONA) за сегодня

Технический анализ VERONA (VERONA) за сегодня

Страница анализа VERONA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VERONA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе VERONA ниже.

Изменение цены VERONA (VERONA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1067--+0,28%-18,37%+113,40%
Узнайте больше о цене VERONA

Поток капитала VERONA

Чистый притокЦена VERONAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,11
2026-08-09$0,00 M0,11
2026-08-08$0,00 M0,11
2026-08-07$0,00 M0,11
2026-08-06$0,01 M0,11

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о VERONA

VERONA USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VERONA/USDT
$0,1067
$0,1067$0,1067
0,00%
5.28K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор VERONA в USD

Сумма

VERONA
VERONA
USD
USD

1 VERONA = 0,1067 USD

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