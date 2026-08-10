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Технический анализ Velvet (VELVET) за сегодня

Технический анализ Velvet (VELVET) за сегодня

Страница анализа Velvet предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VELVET, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Velvet ниже.

Изменение цены Velvet (VELVET)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,43897--+7,41%+0,13%+361,10%
Узнайте больше о цене Velvet

Технические индикаторы Velvet

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Velvet на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 1
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 0Покупка 1
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,441
0,4407
R2
0,4407
0,4406
R1
0,4406
0,4405
PP
0,4403
0,4403
S1
0,4402
0,4402
S2
0,4399
0,4401
S3
0,4398
0,4399

Рыночные сигналы Velvet

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,31M
$3,70 M
$4,01 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$2,59 M
3-дневные активные продажи
$2,60 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,07M
7-дневные активные покупки
$9,91 M
7-дневные активные продажи
$9,98 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Velvet

Чистый притокЦена VELVETUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,45
2026-08-09$0,00 M0,45
2026-08-08$0,01 M0,47
2026-08-07$0,00 M0,48
2026-08-06$0,00 M0,49

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VELVET/USDT
$0,4391
$0,4391$0,4391
-2,96%
382.94K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор VELVET в USD

Сумма

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0,43897 USD

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