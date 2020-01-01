Токеномика VELA AI (VELAAI)
Информация о VELA AI (VELAAI)
Будучи первой в мире сервисной платформой RWA, управляемой искусственным интеллектом, VelaAI опирается на такие инновационные модели, как механизмы отбора искусственного интеллекта, токенизация соответствия и краудфандинговый рынок сообществ, чтобы открыть децентрализованный путь финансовой интеграции для физических активов. Она использует уникальную экономическую модель токенов для увеличения количества эмитируемых активов, позволяя держателям токенов стать основным центром рыночной ликвидности.
Токеномика и анализ цен VELA AI (VELAAI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене VELA AI (VELAAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика VELA AI (VELAAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики VELA AI (VELAAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов VELAAI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов VELAAI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 VELAAI = 0,01225 USD