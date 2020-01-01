Токеномика VELA AI (VELAAI) Откройте для себя ключевую информацию о VELA AI (VELAAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VELA AI (VELAAI) Будучи первой в мире сервисной платформой RWA, управляемой искусственным интеллектом, VelaAI опирается на такие инновационные модели, как механизмы отбора искусственного интеллекта, токенизация соответствия и краудфандинговый рынок сообществ, чтобы открыть децентрализованный путь финансовой интеграции для физических активов. Она использует уникальную экономическую модель токенов для увеличения количества эмитируемых активов, позволяя держателям токенов стать основным центром рыночной ликвидности. Официальный сайт: https://vela.ltd/ Whitepaper: https://www.vela.ltd/assets/VelaBusinessPlan.pdf Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x053708a5BC7f1627Ddc87e780eE381cf1e31f765 Купить VELAAI сейчас!

Токеномика и анализ цен VELA AI (VELAAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VELA AI (VELAAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1917 $ 0,1917 $ 0,1917 Исторический минимум: $ 0,12283162113438918 $ 0,12283162113438918 $ 0,12283162113438918 Текущая цена: $ 0,01225 $ 0,01225 $ 0,01225 Узнайте больше о цене VELA AI (VELAAI)

Токеномика VELA AI (VELAAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VELA AI (VELAAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VELAAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VELAAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VELAAI, изучите текущую цену VELAAI!

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