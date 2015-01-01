Токеномика Veil (VEIL) Откройте для себя ключевую информацию о Veil (VEIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Veil (VEIL) Протокол Veil — это инновационное решение в сфере блокчейна, служащее мостом, обеспечивающим плавный обмен между разнообразным массивом криптовалют. Фундаментальным аспектом Veil является приверженность конфиденциальности, предоставляющая пользователям безопасные и конфиденциальные средства для транзакций и обмена цифровыми активами. Официальный сайт: https://veil.exchange/ Whitepaper: https://docs.veil.exchange/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb244b3574a5627849fca2057e3854340def63071 Купить VEIL сейчас!

Токеномика и анализ цен Veil (VEIL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Veil (VEIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 155,10K $ 155,10K $ 155,10K Исторический максимум: $ 0,0148897 $ 0,0148897 $ 0,0148897 Исторический минимум: $ 0,000018534056448548 $ 0,000018534056448548 $ 0,000018534056448548 Текущая цена: $ 0,0001551 $ 0,0001551 $ 0,0001551 Узнайте больше о цене Veil (VEIL)

Токеномика Veil (VEIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Veil (VEIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VEIL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VEIL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VEIL, изучите текущую цену VEIL!

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