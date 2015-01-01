Токеномика Veil (VEIL)

Токеномика Veil (VEIL)

Откройте для себя ключевую информацию о Veil (VEIL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Veil (VEIL)

Протокол Veil — это инновационное решение в сфере блокчейна, служащее мостом, обеспечивающим плавный обмен между разнообразным массивом криптовалют. Фундаментальным аспектом Veil является приверженность конфиденциальности, предоставляющая пользователям безопасные и конфиденциальные средства для транзакций и обмена цифровыми активами.

Официальный сайт:
https://veil.exchange/
Whitepaper:
https://docs.veil.exchange/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xb244b3574a5627849fca2057e3854340def63071

Токеномика и анализ цен Veil (VEIL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Veil (VEIL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 155,10K
$ 155,10K$ 155,10K
Исторический максимум:
$ 0,0148897
$ 0,0148897$ 0,0148897
Исторический минимум:
$ 0,000018534056448548
$ 0,000018534056448548$ 0,000018534056448548
Текущая цена:
$ 0,0001551
$ 0,0001551$ 0,0001551

Токеномика Veil (VEIL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Veil (VEIL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VEIL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VEIL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VEIL, изучите текущую цену VEIL!

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История цены Veil (VEIL)

Анализ истории цены VEIL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VEIL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.