Токеномика Valencia CF (VCF) Откройте для себя ключевую информацию о Valencia CF (VCF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Valencia CF (VCF) $VCF — это название единственного официального токена Valencia Club de Fútbol Fan Token. Fan Token — это цифровые активы с неограниченным сроком действия. Думайте о них как о своем традиционном членстве, только с правом голоса при принятии официальных клубных решений, непревзойденным доступом к вашей команде и невероятными впечатлениями, которые бывают раз в жизни. Официальный сайт: https://socios.com Обозреватель блоков: https://chiliscan.com/token/0xba0c26485b1909f80476067272d74A99Cc0E1D57 Купить VCF сейчас!

Токеномика и анализ цен Valencia CF (VCF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Valencia CF (VCF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 918,69K $ 918,69K $ 918,69K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 6,15M $ 6,15M $ 6,15M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2 $ 2 $ 2 Исторический минимум: $ 0,1351038048407184 $ 0,1351038048407184 $ 0,1351038048407184 Текущая цена: $ 0,1494 $ 0,1494 $ 0,1494 Узнайте больше о цене Valencia CF (VCF)

Токеномика Valencia CF (VCF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Valencia CF (VCF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VCF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VCF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VCF, изучите текущую цену VCF!

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