Токеномика Vatra INU (VATR) Откройте для себя ключевую информацию о Vatra INU (VATR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vatra INU (VATR) Vatra INU – это мемкоин для сообщества. Он имеет интеграцию с web3, чтобы сообщество могло объединить свои усилия в Discord и управлять проектом. Официальный сайт: https://vatrainu.com/en Whitepaper: https://vatrainu.com/docs/vatr-whitepaper-v1.01-en.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x3d234A9d23F01c5556AD3dfA88F470f8982ab1b4#balances Купить VATR сейчас!

Токеномика и анализ цен Vatra INU (VATR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vatra INU (VATR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 148,00M $ 148,00M $ 148,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,30K $ 33,30K $ 33,30K Исторический максимум: $ 0,0214 $ 0,0214 $ 0,0214 Исторический минимум: $ 0,000419774377370754 $ 0,000419774377370754 $ 0,000419774377370754 Текущая цена: $ 0,000225 $ 0,000225 $ 0,000225 Узнайте больше о цене Vatra INU (VATR)

Токеномика Vatra INU (VATR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vatra INU (VATR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VATR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VATR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VATR, изучите текущую цену VATR!

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